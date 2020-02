Juanma Castaño: “Tengo la enorme fortuna de coincidir con el mejor equipo de deportes de la radio en COPE"

El primer recuerdo de Juanma Castaño es precisamente escuchando la radio. “Era un niño que escuchaba la radio”. No importaba la hora, siempre estaba pegado para escuchar sus programas favoritos. Tanto le gustaba que se dedicaba a hacer programas él solo en su propia casa. “Tenía un radio casete de doble pletina. Le enchufaba un micrófono y con esa música la iba mezclando y hacía mis propios programas de radio”. Una vocación que tuvo muy clara: “siempre quise ser un locutor de radio. Fui siempre un loco de la radio”

Los inicios en la radio fueron buenos al lado de “gente de la que aprendí mucho” con gente que tiene mucho aprecio no solo profesional sino personal: “Muchos de ellos son algunos de mis mejores amigos” Unos inicios que dieron paso con los años al programa que dirige cada día, El Partidazo de COPE. “El programa no lo hago yo, es un equipo muy extenso, no solo en Madrid, sino en todas las emisoras.” Destaca que el propio programa es muy coral. Castaño afirma que los días buenos se ven salvados gracias a los días buenos del equipo y viceversa.

Sobre el actual equipo que trabaja en deportes COPE afirma que se cuenta con los mejores profesionales de la radio deportiva “Los mejores están aquí. Realmente me falta muy poca gente en el equipo”. Unos comunicadores que hacen el programa junto a un Juanma Castaño que afirma que no recuerda casi nunca de lo que hace días atrás. El motivo es la vorágine informativa que a diario hay y se desarrolla con la actualidad informativa.

Afirma que la conciliación entre la radio y la televisión la lleva bien. Actualmente no lleva un programa diario como en la anterior etapa en la pequeña pantalla. De hecho argumenta que el contenido de una parte le sirve para la otra. “De la radio cojo cosas para la tele y de la tele cojo cosas para la radio”. Es por ello que concluye que sus trabajos “se complementan muy bien”.