La curiosa anécdota que guarda Manolo Lama sobre el día de su debut radiofónico: “Salí como pude”

La ilusión es uno de los recuerdos que podría desprenderse del primer recuerdo radiofónico de Manolo Lama. El periodista deportivo de Tiempo de Juego recuerda su trayectoria que se inició desde bien joven. La primera noticia que dio en la radio fue una noticia de Sánchez Vicario de los miles de torneos. Su intervención no fue más larga de unos 20 segundos. “Me pareció lamentable pero me ilusionó aparecer en un programa de tanta trascendencia”

Se considera a una persona amante de la radio. Una vocación que viene desde pequeño, haciendo que el medio fuese parte activa de su vida, desde la mañana hasta la noche. Lama era de las personas que se dormía escuchando a través de las ondas sus programas favoritos. Una radio de la que además de conocedor, escuchaba todo tipos de contenidos. No considera tener oído para programas musicales, pero sí el resto: “Me gustaba los magacines, informativos, deportes”.

El día que debutó en la radio no se limitó a la breve intervención que narra Manolo Lama. Posteriormente le llamaron para una curiosa narración. “Me dijo, siéntate a mi lado.” Lama pensaba que le pediría prepararse algo para hablar, pero la intención era bien distinta. “De repente sin venir a cuento me preguntó: Qué tal el entrenamiento de los porteros del Rayo Vallecano”. Algo que le sorprendió enormemente al comunicador de Tiempo de Juego. “Ni había oído al rayo”. Ante esta inesperada improvisación afirma que salió como pudo, y cuando lo hizo le dijeron: “chaval, tu vales para la radio.”

Además de radio, Lama también realiza contenidos para la pequeña pantalla. Algo que dificulta la conciliación familiar. “Te pierdes muchas horas de tu mujer, de tus amigos”. No obstante considera que “cuando estás en una profesión que te gusta y que has tenido la gran suerte de que trabajas en ello y que encima te pagan, merece la pena”. No obstante si alguna vez dejara los micrófonos, considera que sería un gran oyente de la radio.