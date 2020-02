Así fue la oportunidad que aprovechó Pepe Domingo para iniciarse en el periodismo deportivo

Cuenta la madre de Pepe Domingo Castaño que sus inicios en la vida fueron con una cuchara. Pero más allá de necesitar usarla para comer, Pepe Domingo la usaba para narrar partidos imaginarios. El periodista deportivo de COPE cuenta que su madre le ponía todos los días la radio. Cuando lo hacía “cogía una cuchara y la convertía en micrófono y trataba de imitar a todos los que estaban en la radio” Una de los primeros síntomas de la pasión del comunicador por el medio en el que trabaja.

El inicio de la trayectoria profesional de Pepe Domingo no obstante no fue en la radio como muchos pueden pensar. “Trabajaba en una empresa de curtidos en la parte administrativa, pero mi ilusión era trabajar en la radio”. Tras una fiesta en la que venía junto a unos amigos de cantar, escuchó una oferta en el medio. “Buscaban voces nuevas”. Fue en ese momento cuando decidió dejar su trabajo y dedicarse sí o sí al mundo de las ondas. “Pedí la baja en la empresa para obligarme me eligiesen o no a dedicarme a la radio”

Una trayectoria exitosa en la que su papel en la publicidad radiofónica es icónica e inimitable. “Yo me di cuenta que en un programa de radio son mucha gente”. Unas personas que quiso dar cabida en estos espacios. “Esta gente tiene que intervenir en la publicidad” “Se convirtió toda esa gente que estaba callada en Tiempo de Juego en una orquesta, un orfeón. Ahí se inventó la publicidad coral. Así convertimos la publicidad en un show”.

Con el paso de los años uno de los compañeros con los que guarda más aprecio sin duda sería Paco González. El periodista radiofónico le dedica unas sentidas palabras: “gracias por hacerme feliz todos estos años. Le diría que gracias por ser como es”. De Paco González destaca la capacidad de humildad y sabiduría. “Es un pedazo de pan que debería de tener todos los premios”. Un binomio, el de Paco y Pepe, Pepe y Paco del que espera que “todo lo que dure en la radio, sea con Paco”.