Hoy vamos a decir adiós definitivamente a la DANA, es la gota fría que ha dejado desde el lunes lluvias torrenciales, tormentas y granizo. Los problemas más graves de las últimas horas han estado en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Murcia y también en Baleares donde se han contabilizado cerca de 1500 rayos en apenas unas horas. En la isla de Mallorca y también en la de Formentera el servicio eléctrico ha quedado interrumpido en muchos puntos. Se va la DANA, y llega la estabilidad y suben las temperaturas.

Te cuento, a ver desde finales de julio, en realidad casi desde la moción de censura llevamos sumidos en una situación de incertidumbre que está dejando en un segundo plano los problemas de verdad, los que nos están afectando y los que nos van a salpicar de lleno en un futuro no tan lejano. Mientras andamos entretenidos si Sánchez se reúne con los miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que en realidad es la desmemoria interesada, o si se reúne con los miembros de colectivos LGTBI; anoten este dato: un mes más el dinero que el Gobierno destina a pensiones alcanza un nuevo récord, estamos hablando de 9700 millones de euros, que así en frío, es mucho, una cantidad elevada, pero que hay que compararlo y supone un 5% más. Esto no es una novedad, estamos hablando de un problema heredado, de problema de fondo, pero para el que no se está poniendo solución. El gasto en pensiones va a seguir creciendo, esto es una evidencia, como también lo es que la tendencia del mercado laboral, que no ha sido mala, ni mucho menos en los últimos tres años es insuficiente para cuadrar las cuentas en primer lugar. En resumen, no hay financiación para garantizar la sostenibilidad del sistema y todos los economistas coinciden en que la tendencia va a seguir así. No hay nacimientos y se espera que comiencen a jubilarse la generación del ‘baby boom’.

Revisando estos datos, viendo al presidente del Gobierno con todas esas reuniones se acumulan las preguntas. ¿Qué tienen que decir los LGTBI y los de la desmemoria histórica? O los ecologistas para solucionar el problema de las pensiones, por ejemplo, o incluso concurso para desbloquear la situación política. Hoy en el PSOE anuncian un nuevo encuentro, en esta ocasión, con asociaciones de la diversidad. Bueno pues ninguno le va a sumar ni un solo voto en una hipotética nueva votación y solo se entiende como la preparación de un programa electoral para unos nuevos comicios. Mucha reunión con colectivos, fundamentalmente de izquierdas, pero por otro lado poco dar la cara donde tiene que darla, que es en la sede de la soberanía popular.

Pedro Sánchez lleva seis meses sin dar explicaciones en el Congreso, y de las 1200 preguntas que han dirigido a La Moncloa en el Congreso hay 973 sin responder. La última finta, el último quiebro lo ha dado Pedro Sánchez en la crisis del Open Arms; es verdad que Podemos le ha echado un cable para que el presidente no tenga que explicar el despropósito que ha rodeado al barco de la ONG. El asunto tiene tantas vertientes, es de tal calado que la gestiones de la crisis del barco gestionado por la ONG, el presidente la dirigió con el mando a distancia desde su retiro veraniego en Doñana, tenía que haber ido a la Cámara, tenía que haber sido él, porque la encargada de gestionar la crisis, que fue la vicepresidenta Carmen Calvo, que es la que finalmente va a dar la cara acumuló un montón de despropósitos y también un montón de regañinas; fundamentalmente a los responsables de la ON. En esta crisis hay novedades, el buque de la Armada Española está ya de regreso a España; a bordo viaje a la tripulación formada por 60 marinos y por los 15 inmigrantes que va a acoger nuestro país y que fueron rescatados por el Open Arms.

Lo que el Gobierno no ha aclarado es su nefasta gestión en torno al Open Arms y tampoco esa misión del ‘Audaz’, lo que ha costado y también lo que nos habríamos ahorrado si hubiéramos traído los inmigrantes en avión.

Esto en el conjunto de España, en Navarra en la localidad de Huarte no ha habido sorpresas y se ha consumado la cesión de los socialistas a Bildu. Era una de esas piezas que reclamaban los de Otegi para facilitar la investidura de María Chivite. Esto era el 1 de agosto, el guion lo había dejado escrito Bildu y los socialistas ¿qué han hecho?, pues cumplir a rajatabla en un pleno tempranero, en Huarte los de Otegi recuperaban la alcaldía de Bildu que desde las municipales de mayo ostentaba el PSN.

También les adelantábamos lo que podía pasar, lo que se cumplió después, lo que después pasó. Una vez que la alcaldesa socialista renunció al cargo, al ser nombrada miembro del Gobierno de Chivite, aquí primera maniobra porque esto tampoco es casual; el bastón de mando estaba vacante. Lo normal, y es probable que le haya pasado en su municipio, lo normal es que hubiera corrido la lista, pero no, los socialistas no ejecutaron el relevo que habría sido, por cierto, apoyado a pesar de tener solo una concejala en Huarte, habría sido apoyado por Navarra Suma y por una agrupación independiente del pueblo. Así que los de Bildu llegan a la alcaldía de este municipio, les cuenten lo que les cuenten, con la complicidad del PSN.

Lo de la presidencia de la Comunidad Foral gracias a Bildu va a ser un callo que van arrastrar los socialistas durante toda la legislatura. Esto está escociendo a veteranos dirigentes del partido y otros no tan veteranos al frente de Comunidades Autónomas que guardan silencio, un revelador silencio. Ahora ha sido Huarte y lo siguiente en el guion de Bildu es Artaguda, localidad también gobernada por los socialistas y que pretende Bildu, porque aunque la dirección del PSOE de Ferraz o incluso el PSN se esfuercen en desmentir que haya algún acuerdo con Bildu, el apoyo de los de Otegui no les va a salir gratis.

Hoy es noticia un joven español que forma ya parte de la historia del aeropuerto alemán de Múnich, no sabemos su nombre pero sí conocemos que volvía de pasar unas vacaciones en la capital de Tailandia, en Bangko. En Múnich tenía que coger un enlace que le iba a traer de vuelta a Madrid, había hecho escala, entre vuelo y vuelo este joven se detuvo en los baños y se ve que ahí echó un rato largo. Cuando salió había perdido de vista a sus compañeros de viaje con conexión hacia Madrid y comenzó a caminar en sentido contrario por la terminal, fue así como lleva una puerta que da paso a una zona de acceso restringido y apretó un botón que vio por allí, el primero que se encontró, con la esperanza de que de que se abriera alguna una puerta. En ese momento comenzaron a saltar todas las alarmas que advertían sobre la entrada irregular en la zona de seguridad de un pasajero de fuera de la zona Schengen. Parte de las dos terminales del aeropuerto fueron desalojadas siguiendo el protocolo, todos los pasajeros se vieron obligados a pasar de nuevo el control de seguridad y la normalidad no se recuperó hasta que transcurrieron unas horas. El resultado, 130 vuelos cancelados y este joven español que asegura sentirse horrorizado por su despiste que permanece detenido por la policía.