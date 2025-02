¿Habrá huelga de médicos en España tras las discrepancias con la ministra Mónica García? "Perjudica a los pacientes"

Sindicatos médicos de toda España se concentran este jueves ante las puertas del Ministerio de Sanidad para mostrar su rechazo frontal al borrador del estatuto marco de Sanidad, que creen que atropella sus condiciones laborales, y para pedir una regulación propia para la profesión médica.

Para conocer los detalles de las reclamaciones de los médicos, hemos invitado a 'Herrera en COPE' al presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Miguel Lázaro.

En primer lugar, explica que esta reforma se va a llevar a cabo por "obligación de los fondos Next Generation", pero muestra su rechazo a la propuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García.

"Los médicos ya teníamos un estatuto propio en 2002, que es lo que pedimos ahora, para reconocer la singularidad del médico. Este estatuto no resuelve los agravios que los médicos tenemos, hacemos guardias obligatorias que no son retribuidas como horas extra y que no computan para la jubilación.

Además, nos discrimina porque ahora se está hablando de 37 horas, pero es que los médicos hacemos 48 horas a la semana", reivindica Lázaro.

Por otro lado, ha recordado la época del covid, hace ya cinco años, y lo que puso de manifiesto: "Lo que nos duele es que lo que evidencia la pandemia. 125 médicos en activo murieron en la pandemia, más los que padecen covid persistente. El médico puso en riesgo de su vida, estuvo al lado del paciente sin EPIs ni mascarillas".

¿Cómo puede solucionarse la falta de médicos?

Ante la pregunta de cómo podría solucionarse la falta de médicos en nuestro país, el presidente incide, de nuevo, en la importancia de la regulación: "Haciendo un estatuto marco singular para el médico que retenga al médico, que refuerce las plantillas y que asegure la cobertura en puestos de difícil cobertura. Los médicos no van a la pública por las condiciones laborales y por la conciliación".

MIR

"Los médicos no van a la pública por las condiciones laborales y por la conciliación. Ahora hay 45.000 estudiantes de medicina y 33.000 MIRes. Esta lucha que yo hago es por los que estamos y por los que van a venir.

Estamos exportando médicos formados en España que se van fuera, para parar la migración y favorecer el retorno hay que hacer un estatuto", ha añadido.

Ministra

Lázaro también se ha referido directamente la ministra de Sanidad, Mónica García, que está detrás de la modificación del estatuto: "No he visto todavía al PSOE decir ni mu, es el estatuto de Mónica García, hecho entre dos médicos, sin los médicos y en contra de ellos. No va a favorecer el retorno del médico. ¿Qué podemos esperar de una ministra a la que le viene el cargo grande?

Javier Lizón Mónica García

Es una concentración contra ella para que nos oiga, ha parado las negociaciones por nuestra presión. Además, no ha evaluado el hartazgo que tenemos los médicos. Este modelo de estatuto ha catalizado toda la indignación del médico.

Este estatuto ha conseguido lo nunca visto, la unión de todos los sindicatos médicos. Debería plantearse por qué todos los médicos están en contra".

¿Habrá huelga de médicos?

Por último, se ha referido a la huelga, que por ahora descartan: "La palabra huelga no nos gusta porque perjudica a los pacientes, nosotros queremos negociar, que las propuestas calen y sean negociadas. Antes de llegar a la huelga hay muchas cosas que podemos hacer".