Los médicos en pie de guerra si Sanidad no da marcha atrás con su estatuto laboral: "Empezaremos con movilizaciones"

Otro sector que está a punto del incendio, es el de los médicos. Amenazan con ir a la huelga si la ministra de Sanidad, Mónica García, no da marcha atrás con el futuro estatuto laboral que, entre otras cosas, pretende que los jefes de servicio de hospitales públicos y los médicos residentes que finalizan su formación, no puedan compatibilizar este trabajo con otro en centros privados.

"Empezaremos con movilizaciones y concentraciones", ha advertido en 'Herrera en COPE', Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. A partir de ahí "la palabra está en el tejado de la administración".

Considera que el borrador del estatuto que ha planteado la ministra, "es regresivo, lesivo y penalizador".

Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos

Entienden que este estatuto va "contra el médico", entre otras cuestiones por la obligación de trabajar los cinco primeros años en la sanidad pública para los MIR. Una medida que por lo pronto y debido a las "presiones", "parece que se va a reconsiderar y se va a retirar". "No podía ser de otra forma porque significa que vamos a poner un requisito que va a dificultar el captar y fidelizar médicos, que es lo que es la sanidad pública".

Además, según este estatuto en ciernes, un jefe de servicio de cualquier especialidad, que por la tarde tenga un centro privado donde desarrolla, complementa su profesión, no podrá hacerlo, y tendrá que elegir o el centro privado o ser jefe de servicio. Para Lázaro, no hay más razón que "el sesgo ideológico" ya que "no hay absolutamente ningún tipo de medida de gestión que haya evaluado que esta incompatibilidad vaya a favorecer la sanidad pública".

"Generalmente los jefes de servicio son nombrados por libre designación, tienen evaluaciones cada cuatro años y además suelen ser médicos expertos en su materia, que tienen capacidad de liderazgo, de formación y de investigación", ha dicho.

A su juicio esto provocará una pérdida de talento, médicos "con capacidad de liderazgo, que es lo que el sistema sanitario público necesita".

En este sentido Miguel Lázaro ha puesto sobre la mesa la "descapitalización" de profesionales que sufre España. "Médicos muy bien formados que nos cuesta casi 300.000 euros formarlos y que eligen irse al extranjero".

autoexilio médico

Por eso lamenta que el mismo estatuto no plantee ninguna estrategia para frenar ese autoexilio médico y favorezca la operación de retorno de muchos de estos profesionales que según apunta se van por las malas condiciones laborales. "No conciliamos la vida laboral y familiar o hacemos guardias obligatorias, que además son menos retribuidas que la hora ordinaria y que no computan para la jubilación".

También, advierte "porque sobre todo la atención primaria, es una factoría de médicos quemados", ha concluido.