Sin apetito ni energía y con malestar: Así vive Blanca con una enfermedad invisible para la sociedad

Blanca ha sido profesora de educación infantil durante más de 25 años. Y su rutina era bastante común. Todos los días hacía 7 kms andando para ir a esta clase. Hoy no puede ir andando. Ni trabajar en ella. De hecho, ha tenido que cambiar esta clase por un entorno en el que no tenga que hacer tanto esfuerzo.

De la clase, al despacho. No se sabe con seguridad, pero alrededor de un 10% que tienen COVID padecen hoy COVID persistente.

Es el caso de Blanca Quílez, que cuenta su caso en los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Intenta normalizar "una vida que deja de ser normal". ¿Por qué es imposible que vaya andando al trabajo? Replica que aprendes a vivir con un nivel "de energía muy pequeño y a gastarla en lo que más te importa. Tengo que reposar en el sofá para trabajar al día siguiente".

Blanca tiene 50 años. En febrero de 2020, le diagnostican COVID. Asegura que fue como una gripe fuerte. En 4-5 días se fue y, con el confinamiento, llegaron los primeros síntomas de COVID persistente. Explica que cada persona tiene distintos tipos de afectación, "pero en general, los más comunes son: dolor torácico, malestar, y una pérdida absoluta de energía".

Esta chica se incorpora al trabajo y descubre que no puede. Le vuelven a dar la baja "y enseguida nos confinan". Llegó a pensar que tenía cáncer. Perdió 8 kilos y "en esa etapa, estuve año y medio en la cama. No podía respirar en reposo. Era muy significativo".

Hasta que tuvo el diagnóstico, pasó año y medio. Sin embargo, una red social le permitió conocer a gente como ella. Y descubrir a los especialistas oportunos. Así, "poco a poco entre todos nos ayudamos y hubo un diagnóstico. A partir de ahí, empezó el camino. Sienta mucho mejor ponerle el nombre, pero por lo menos sabes a qué te enfrentas".

"La sociedad, muchas veces, no es empática por desconocimiento", reflexiona Blanca en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

"NO TENGO APETITO PRÁCTICAMENTE DESDE QUE TENGO COVID PERSISTENTE"

¿Y qué es la disautonomía, otro de los síntomas del COVID persistente que ella padece? Indica que "es un fallo en el sistema nervioso autónomo. El que controla las digestiones, la presión arterial. Funciones en las que tú no eres consciente. Yo no tengo prácticamente apetito desde que tengo covid persistente. El corazón, en reposo, se alborota".

El cambio de humedad, el calor extremo, el frío extremo, le afecta. En estos 4 años, se ha probado mucho a ella misma. Ahora, con la experiencia acumulada en la enfermedad, vive mejor con ello.

"Hago por no tener mal aspecto. La salud la he perdido y la dignidad no. Tengo el derecho a ponerme guapa. Otra cosa es lo que pasa en casa. Mi entorno me entiende, pero a la gente que voy conociendo... en mi trabajo, por ejemplo, hay muchas personas que no saben que tengo COVID persistente", explica en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Blanca pasó de una clase a un despacho. Pero se ha podido reinventar.

Desde 'Herrera en COPE', reivindica que "el sistema laboral tiene que estar coordinado con el sistema sanitario para los pacientes crónicos. Hay muchas veces que no puedes volver a tu trabajo de origen". En su caso, "no podría agacharme a coger un niño que se ha caído. Es que hasta que no te pasa esto no eres consciente de la cantidad de energía que se genera. Es que no duraría en el aula ni 10 minutos".

Tienes su testimonio íntegro en el audio adjunto.