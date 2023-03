El futbolista que a Carlos Herrera le gustaría que fichara por el Betis: "Ya lo dijo Joaquín"

Este martes, volvía la Champions League. El Inter de Milán lograba pasar a cuartos tras superar al Oporto, mientras el Manchester City hacía lo propio frente al RB Leipzig. Minutos antes de las 8 de la mañana, en el tiempo de deportes, Antonio Naranjo detallaba los mejores momentos de ambos encuentros, poniendo el foco en el claro protagonista de la jornada, Erling Haaland.

"Ya lo dije ayer, usted se acordará, atención que el Manchester City empató en la ida antes el Leipzig y puede caer eliminado. Lo dije, como adivino, no tengo precio, 7-0 acabó el City", empezando explicando el colaborador, en tono humor, recordando la predicción que había hecho para este partido.

En este punto, ponía el foco en el jugador más destacado del partido: "Haaland sigue metiendo goles, metió cinco. No es Messi, no es Mbappé, es una montaña de músculo con la velocidad de un campeón olímpico, eso es. Es Miller, aquel legendario delantero centro de la selección alemana de los 70, pero con el cuerpo de un gigante. Yo vi un partido cuándo jugaba en el Borussia contra el Sevilla y se acercó Diego Carlos. Ojo que era una masa de músculo, el central del Sevilla y le pegó un meneo así con el hombro y lo mando a fuera del área. Si me pilla a mí o a Navas, no te digo a ti dónde nos manda".

"En la otra eliminatoria de Champions que hubo ayer, el Oporto lo intento por activa y por pasiva, pero el Inter de Milán ejerció de italiano, puso el autobús delante, y acabó empate a cero. Hizo valer el gol que metió en su campo y en realidad ha ganado la eliminatoria 4 minutos o 5 que fue lo que estuvo 1-0 en su campo, pero lo suficiente", explicaba Naranjo.

Respecto a los partidos de este miércoles, "hoy atención Nápoles Eintracht, buen partido porque el Nápoles ganó allí 2-0 en su casa y el Real Madrid - Liverpool. Este el gran partido que hay que ver, claro está, el Madrid recuerdo que ganó 5-2, pero ojo que el Liverpool mete 3 goles y complica la vida cualquiera, yo no voy a decir nada".

El capote de Carlos Herrera a Xavi Hernández por lo que ha hecho con el Barça: "Con el Clásico..."





La comparación entre Alcaraz y Haaland

Antes de cerrar el espacio, Naranjo se fijaba en el tenis, y es que "Carlos Alcaraz elimino al inglés Draper y se clasificaba para cuartos en Indian Wells". Al poner el foco en el tenista español, Haaland volvía a ser protagonista en la conversación entre Carlos Herrera y el colaborador del programa. "Este va ganando, va ganando. Es como Haaland, pero en bajito. Medirá 1,8, pero el otro mide dos metros", apuntaba Naranjo, sin poder contener la risa.

"A mi no me importaría ponerlo en el Betis", aseguraba el director y presentador de 'Herrera en COPE', poniendo en valor al jugador noruego. "Ya lo dijo Joaquín, le grabó un vídeo en Marbella y decía, pero a quién quito para ponerte a ti. Yo creo que el Madrid debería haberle tirado la caña a Haaland en vez de a Mbappé", concluía Naranjo.