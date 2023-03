Carlos Herrera se adelanta a una de las fechas más esperadas del año en Sevilla: "Incluso los más rancios"

Estamos a las puertas de la Semana Santa y en 'Herrera en COPE' ya hemos arrancado con los sonidos que acompañarán a esta época del año tan especial por toda España y especialmente en Sevilla. ¿Quieren escucharlo? No se pierdan a Carlos Herrera dando una auténtica 'masterclass' de la música que acompaña a la Semana Santa sevillana:

Audio





La previa de la previa, de la previa de Semana Santa

Con las percusiones y los instrumentos de viento sonando por todo lo alto en 'Herrera en COPE' hemos podido escuchar a un emocionado Carlos Herrera que ha explicado: "Inauguramos la semana previa, a la semana previa de la Semana de Pasión, que es a la vez la previa de la Semana Santa", a lo que ha recibido por respuesta en plena tertulia: "Esto en lenguaje sevillano se dice 'esto ya está aquí", algo que ha desatado las risas de los participantes del programa.

Ha tenido que ser el mismo Carlos Herrera el que ha matizado: "No en lenguaje sevillano, incluso los más rancios, ya decimos 'esto se está acabando", tras lo que quienes no rieron en un comienzo ya no han podido contenerse. "Qué marcha más bonita", se escuchaba este lunes en la tertulia de 'Herrera en COPE'.

"Sí", clamaba un Carlos Herrera que se mostraba ante los oyentes como un hombre "abrazado a Triana", título de la música que ha regalado a quienes escuchan atentamente el programa. Y es que el 'Abrazado a Triana' que hemos podido escuchar en el audio que acompaña a esta noticia está interpretado por nada más y nada menos que "la banda de las Tres Caídas, que es la Banda que acompaña a los titulares de la Esperanza de Triana y a otras muchas", ha explicado el experto comunicador de COPE en estas lides nazarenas.

Los clásicos de la Semana Santa que ya suenan en COPE

Sabemos que falta todavía un poco para que dé comienzo la Semana Santa de manera oficial, pero Carlos Herrera se ha querido adelantar en COPE a ese sentimiento que ya embriaga los corazones de tantos españoles y de tantos y tantos penitentes que marcharán por las calles de Sevilla y de cualquier otro rincón de nuestro país. "En Triana van vestidos de almirante de invierno y efectivamente, escuchar a la banda Julio Vera y a todos los amigos...", se quedaba sin palabras Herrera.

El comunicador y voz de 'Herrera en COPE' ha asegurado que "hay grandes agrupaciones y grandes bandas en lo que podríamos llamar... lo que Rocío dice, cuando le pido una marcha, dice: ¿Una de Cristo o de Virgen? ¿De Cristo o de misterio?", ha ejemplificado sobre una labor "catequizante" que el mismo Herrera está ejerciendo entre el resto del equipo que produce el programa.

Entre algunas de las melodías que podremos escuchar en los próximos días (y por qué no decirlo, semanas), tendremos "grandes, ahora Pasión de Linares, Rosario de Cádiz, además de las clásicas, Las Cigarreras, por supuesto, las Tres Caídas, que son de verdad orquestas en la calle, soberbias", ha terminado por explicar un Carlos Herrera totalmente entregado al espíritu de la Semana Santa.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado