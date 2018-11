Las frases de Santiago Abascal que no te puedes perder de su entrevista con Herrera

Santiago Abascal, presidente de Vox, ha sido entrevistado este martes en 'Herrera en COPE' y ha dejado varios mensajes que desde COPE.es hemos decidido rescatar y recordarlos, porque la entrevista no ha tenido desperdicio.

Abascal cree que su partido irrumpirá en el parlamento andaluz con mayor presencia de la que auguran las últimas encuestas publicadas. El líder del denominado partido ultraderechista ha dejado titulares que no han pasado desapercibidos. A continuación exponemos las frases más destacadas de la entrevista:





Sobre la denominada postura fascista de su partido:

"Se ha dicho que somos un partido fascista o la reencarnación de Hitler. Eso hace que mucha gente no diga que va a votar Vox”





Sobre la posibilidad de llegar al parlamento andaluz:

“Podemos dar una sorpresa mayor de la que se espera este domingo”

“Vamos a entrar en el parlamento andaluz y con una representación mayor de la que se dice"

“Vox debe llegar a Andalucía para escapar de la corrupción socialista y el fantasma chavista. Tiene que ponerse al frente de una conquista de la igualdad de las españoles"

“Han aumentado la corrupción por 17, han hecho que los españoles no seamos iguales en todo el territorio nacional, han acabado con la libertad lingüística donde los separatistas han gobernado y han atacado la diversidad y plurinacional de España”

“Los españoles vivimos de espaldas los unos a los otros"

"No queremos hacerlo con bombas, con chantajes o con referéndums ilegales"





Sobre las claves del éxito de Vox:

"Hemos sabido conectar con las personas que dicen en sus casas lo mismo que decimos nosotros. Es la clave del gran respaldo que estamos obteniendo. Sabemos que la gente que viene a nuestros mítines no está por Vox, sino que están preocupados por su patria y porque hablamos de España sin ningún tipo de vergüenza”

“Vox no se avergüenza de incluir en su vocabulario palabras como reconquista. No me dan miedo las palabras. El éxito que estamos cosechando es porque rescatamos palabras que parecían prescritas”

“Hemos evitado la islamización y que podamos vivir en libertad"

“Hay gente que pensará que somos un PP auténtico”

“Cuando llegó Casado a la presidencia del PP éramos 7.000. Eso quiere decir que los ciudadanos están buscando una alternativa. Somos los originales y no la copia"





Sobre inmigración:

"La inmigración hay que regularla en función de las necesidades de la economía nacional"

"Hay muchos españoles en paro a los que no les llegan las ayudas sociales que sí alcanza la inmigración porque las instituciones públicas dice que ellos sí tienen arraigo”

“La inmigración tiene que elegirla un país en función de la capacidad de adaptación del inmigrante”



“Estamos planteando esta cuestión en términos moderados: no por odio a los de fuera sino por amor a los de dentro"