El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes el final de las 'Golden Visa', que permitían lograr el permiso de residencia en España a través de la compra de viviendas valoradas en más de 500.000 euros. Desde que entraron en vigor en el año 2013, se han concedido más de 14.500 visados a inversores de todas las nacionalidades.

Patricia Ruiz es abogada laboralista experta en movilidad internacional en CECA Magán Abogadosy ha explicado este miércoles en 'Herrera en COPE' que el anuncio de Sánchez de suprimirlo "se ha analizado" y "se ha podido ver en qué momento se anuncia y dónde se anunció". No obstante, no cree "que sea porque en este mismo momento se haya disparado la inversión extranjera".

Además, ha asegurado que lo dijo "hablando de la especulación, inflación e imposibilidad de acceso a la vivienda, pero la inversión mínima es de 500.000 euros. En Madrid es fácil que el mínimo sea ese, pero en otras provincias tienen que invertir en viviendas mucho más de un precio más alto". No considera que "a priori" sea el tipo de vivienda que buscan los jóvenes a día de hoy.

También ha explicado a Herrera que casi todos los solicitantes son "chinos y rusos". Además, ha querido matizar que esta 'Golden Visa' no solo se ofrece a la inversión inmobiliaria, sino también a quienes inviertan en "deuda pública".

"No es un permiso de inversores inmobiliarios, sino un permiso para inversores, no solo comprende la inversión inmobiliaria, sino otros", ha explicado a Carlos Herrera. De hecho, ha agregado que de todos los tipos de inversión que existen dentro del programa español, precisamente la inversión inmobiliaria"no ha supuesto un número muy elevado de permisos". No obstante, tiene limitaciones. "Desde 2022 se concede por tres años iniciales, anteriormente eran dos. Cuando llegan a esos dos años, hay que renovar y el inversor debe renovarlo", ha apuntado.

Posteriormente, "pueden cambiar a un permiso de larga duración en España", que permite al inversor "entrar y salir sin vincularte por un tiempo mínimo de estancia". Madrid y Barcelona, ha explicado, son las ciudades más elegidas, pero quienes buscan venir a España por su atractivo o con el fin de retirarse aquí, "han ganado bastante importancia ciudades como Málaga, Valencia o Alicante", además de las islas.

La 'Golden Visa', no bien vista en Europa

Ruiz ha apuntado que a nivel europeo, quedan pocos países que todavía tengan incorporada la 'Golden Visa' en sus sistemas. "Ahora mismo quedan Italia, Grecia o Malta", ha asegurado. En el resto ha ido desapareciendo poco a poco porque hay partidarios de que "esa movilidad por la Unión Europea no se compra" y, al parecer, ha habido "una recomendación a los estados de que vayan modificando o incluso derogando ese tipo de permiso y así ha ido ocurriendo en Reino Unido, Irlanda o Portugal. Estos inversores ha hecho que pasen a España".

También desde Europa han hablado de "balinero de capital" y consideran que "una inversión mínima de 500.000 euros no te hace ciudadano europeo, pero sí te permite esa movilidad por la Unión Europa sin control; te está otorgando los mismos derechos que si tuvieras un pasaporte español. Una parte de Europa está en contra de que tan fácilmente se pueda tener los beneficios europeos".