Experto en la gestión de recursos hídricos asegura en COPE que "el abastecimiento está asegurado este verano"

A día de hoy, los embalses de la Penísula se encuentran al 49,7 % de su capacidad, siete décimas menos hace una semana. Cantidad de agua almacenada muy inferior a la registrada en las mismas fechas en 2022, y casi 20 puntos por debajo de la media de la última década (68,8 %).

¿Qué va a pasar, estamos ante una sequía como la de los años 50, 60? "Algunos hemos visto varias veces sequías como esta", comenzaba la entrevista Carlos Herrera a Alberto Garrido, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y Director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín.

El agua que siempre es utilizado en periodo electoral, este año con la sequía acuciando, es uno de los temas que causan duelo político, en algunos casos causando alarmismo. Ante esta utilización política, ¿cuánto de alarma, cuánto de alarmismo, cuánto de sensacionalismo, cuánto de llamada consciente a la preocupación de los ciudadanos, ante la sequía en este momento?

"Hay un poquito de alarmismo, pero nos tenemos que referir a diferentes regiones o zonas de España donde la situación es bastante diferente, me quedo con la llamada a la prudencia, es un año seco y reconocible como una recurrencia en la historia de nuestro país", afirma el experto en recursos hidrícos que subraya que estamos ante "una sequía que afecta por la falta de precipitaciones, afecta a la geografía de secano y a los bosques y cuando hay una falta de lluvia se traduce en una menor disposición de agua en los embalses y los acuíferos".

Esta sequía es diferente a la del sexenio del 95

Recuerda el profesor Garrido una de las peores sequías que ha vivido nuestro país, la de 1995, "es muy diferente, porque la del 95 fue el sexto año consecutivo de lluvias inferiores a la media, fue la peor sequía durante ese sexenio 90-95, luego vinieron las lluvias en diciembre y se acabó la sequía, ahora solo llevamos dos años de lluvias inferiores a la media".

Aquella sequía, subraya "marcó un antes y un después, fue traumática. En la mitad sur no uno sino varios veranos, en ciudades importantes como Córdoba y Sevilla hubo cortes de agua en verano para los habitantes, fue un desastre y, a partir de entonces, se han hecho planes contra la sequía y ha habido un gran desarrollo del análisis de riesgo y de la preparación que tenemos para afrontar la sequía con paquetes como la del Seguro Agrario que se instauró en España en 1998".

Desde entondes estamos mucho mejor preparados, ¿qué habría pasado si el Plan Hidrológico Nacional que desmanteló el Gobierno de Zapatero por exigencia del independentismo catalán, hubiera seguido adelante? "Es difícil de saber porque la interconexión de las cuencas habría permitido trasvasar agua hacia el norte desde la zona del Delta del Ebro hacia Barcelona y hacia la parte sur llegando hasta Almería. La llegada de esos recursos estaría mitigando la situación que hay en Cataluña y, en la parte sur, el Júcar y el Segura no están en una situación tan grave, es una pregunta compleja, pero las cuencas de Cataluña estarían más desahogadas.

¿De quién es el agua?

¿Un agricultor de Murcia tiene menos derecho que uno de Castilla-La Mancha? "Es una pregunta con respuesta política", afirma el catedrático Alberto Garrido.

"Es una historia que viene desde el año 2000, los trasvases tienen una consideración política y, por tanto, hay derechos que se reclaman tanto desde las cuencas receptoras como desde las cuencas que tienen los recursos. Como académico, como investigador, no me atrevo a hacer una formulación que tiene una perspectiva política. Es una cuestión sobre la que los técnicos podemos aportar datos, pero se debe solucionar desde la política", responde.

"En el caso del Danubio o el Nilo, hay una comisión del Danubio en la que están todos los estados ribereños por los que pasa el río",explica el catedrático que subraya que el caso más interesante es el de Estados Unidos, "está el trasvase del río Colorado, y aquí es el gobierno federal el que decide cómo se hace el trasvase, es el gobierno de la nación el que decide".

El consumo de agua está asegurado este verano

¿Cómo cree que va a ser este verano va a haber cortes de agua? "No en las grandes ciudades, importantes, en algunos municipios pequeños, ya los hay, pero el abastecimiento a la población e industria está garantizado y como no esperamos grandes aportes porque está llegando el verano, lo que me preocupa es que entremos en periodo de sequía como el del sexenio como el del 95 y tengamos varios años más de sequía".

El profesor Alberto Garrido ha dado unos datos muy importantes y que pueden servir a los ciudadanos para valorar la importancia de tratar el agua con mucho respeto, "en los datos de lluvia desde 1910 a 2011 ha habido un periodo seco de 7 años consecutivos de 1920 a 1926, otro de seis de 190 a 1995 y cuatro periodos de cuatro años consecutivos deprecipitaciones inferiores a la media. En España es bastante sencillo, es probable que haya periodos consecutivos con falta de lluvia, por eso el llamamiento al ciudadano para que extreme el ahorro del agua".

El agua reciclada “es uno de los ámbitos en el que más podemos crecer, es realmente barato y se puede hacer en zonas como Murcia, pero en el caso de Madrid, la reutilización está bien, pero lo que interesa es que devolvamos el agua en las mejores condiciones para que en Toledo o en Talavera, en Extremadura el agua tenga mejor calidad y hay proyectos para hacerlo".