Pedro Martín, especialista en números de Tiempo de Juego, da a conocer "un dato esperanzador" para los aficionados del Zaragoza: "En los últimos 20 años..."

El Real Zaragoza ha encendido aún más todas las alarmas tras su derrota por 3-1 ante el Granada este domingo, un resultado que lo hunde como colista de la Segunda División. La preocupación es máxima en la capital aragonesa, tal y como se recogió en el programa 'Tertulión de los domingos', donde un oyente sentenciaba: "La noticia es que la cuarta ciudad de España en habitantes va a dejar de tener a su equipo de fútbol a nivel profesional".

Un dato para la esperanza

Sin embargo, no todo está perdido. El especialista en números de Tiempo de Juego Pedro Martín aportó un dato que invita a un moderado optimismo en mitad de la crisis. En los últimos 20 años, otros dos equipos que se encontraban en la misma situación que el Zaragoza, con solo seis puntos en la jornada 13, lograron salvar la categoría. Se trata de la UD Las Palmas y el FC Cartagena, un precedente al que se aferra ahora la afición maña.

LFP Pau Sans, en una acción del partido de este domingo en Granada

La situación actual no es nueva para el conjunto blanquillo, que lleva dos o tres temporadas coqueteando con el desastre. De hecho, la campaña pasada el equipo consiguió la permanencia en la última jornada, una agonía que nadie quiere repetir este año.

Mejora sin recompensa

A pesar de la racha de resultados, en el debate se apuntó que el equipo "lleva un par de partidos mejorando". Contra el Granada "no jugó mal, a lo que era", y se recordó que tampoco hizo un mal papel en derrotas recientes ante el Dépor o el Sporting. Sin embargo, el equipo no consigue salir de la espiral negativa, porque como se concluyó en la tertulia, "cuando estás en esa dinámica, cuesta".

La próxima jornada, el Zaragoza recibe al Huesca en un derbi aragonés que se jugará en la capital de Aragón el domingo a las 21:00h. Partido clave ya que es el equipo oscense quién marca la salvación. El Zaragoza está precisamente a nueve puntos de esos puestos.