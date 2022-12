Una experta en Energía alerta en COPE: “La luz, el gas y el petróleo van a subir más”

Cuando en España el Gobierno está pensando en qué hacer con algunas de las medidas económicas como, por ejemplo, suprimir la ‘bonificación’ de los 20 céntimos cuando echamos gasolina; desde Bruselas insisten, ahora, en que esas ayudas han de ser más selectivas.

Y esto ocurre ahora cuando se ha llegado a un acuerdo de poner untope al petróleo ruso, y que a pesar de que se buscan opciones para rebajar, sobre todo, el precio de la luz y gas a los ciudadanos; sin embargo, otras de exigencias que llegan desde la UE es que los hogares paguen esas energías a precio real de mercado.

Ante esta situación, todavía con la guerra, la llegada del invierno y el frío… ¿qué es lo que va a pasar con los precios de estas energías? La respuesta es obvia, concreta y clara: “Van a subir más”. Así lo afirma Yolanda Moratilla, presidenta del Comité de Energía del IIE, en ‘Herrera en COPE’.

Además, concreta que “tenemos el gas que tenemos y que el tope que ha puesto la UE no va a servir para nada” porque como explica “se ha puesto un precio para intentar contentar a todas las partes, pero que al final no es efectivo. Han puesto un precio tan alto que no va a entrar nunca”.





Tarifa TUR: “En algún momento la tendremos que pagar”





Mucho se ha hablado de las ‘bondades’ de la Tarifa TUR (Tarifa de Último Recurso) a la que muchos hogares se han adscrito para conseguir una mayor rebaja en sus facturas. “Una tarifa” como nos comenta la experta “es un tipo de mercado que lo que nos va a hacer es diferir el pago del precio del gas tan elevado que tenemos ahora mismo”.

Sin embargo, como destaca Moratilla es que con la TUR “lo que estamos creando es un déficit de tarifa que en algún momento el Gobierno dirá ya no hay más dinero; y entonces, la TUR en vez de estar topada nos lo empezarán a subir y tendremos que pagar todos”.





Gas: “Tenemos las reservas llenas pero van a ir bajando y encareciéndose”





El gas es otra de las energías de cuyo precio estamos muy preocupados. En este aspecto, Yolanda confirma que “va a seguir subiendo” y que, aunque “tenemos nuestras reservas llenas, van a ir bajando con el invierno y el frío”.

Conclusión: “Según vayan bajando las reservas va a ir subiendo el precio del gas porque esto es oferta con demanda”.









Petróleo: “El tope a 60 dólares no va a ser efectivo”





La UE ha decidido poner un tope de 60 dólares al barril de petróleo ruso, una medida que Moratilla no cree que “vaya a ser efectiva ahora mismo porque Putin ya lleva un año viendo y oyéndonos decir que vamos a poner un precio al petróleo y tiene un plan B”.

Ese plan B de Putin y está en marcha “porque se ha hecho con una flota de 100 barcos petroleros con los que va a poder sacar por barco el petróleo a todos esos mercados asiáticos”. De manera que cuando el petróleo llegue allí “se hace gasolina o gasóleo y desde Filipinas hasta la India nos lo vuelven a vender a la UE, ya no crudo y a un precio sin topar”.