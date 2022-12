El embargo y el tope petrolero siembran incertidumbre en la economía rusa

El embargo europeo al petróleo ruso suministrado por mar y el tope occidental a su precio que entraron en vigor hoy siembran incertidumbre en la economía de Rusia, altamente dependiente de los ingresos generados por este hidrocarburo, aunque Moscú confía en reorientar a Asia los volúmenes liberados.



Los ojos de Rusia están puestos principalmente en China y la India, pero según el experto en el sector gasístico-petrolero ruso Mijaíl Krutijin, estos dos países no están en condiciones de aumentar sus importaciones de crudo desde Rusia.



"China por problemas de transporte no puede comprar más petróleo del que compra actualmente. La India esta siendo presionada por EEUU y la OPEP. Irak le ofrece descuentos y no creo que la India pueda absorber esos volúmenes", dijo a EFE.



Y es que para finales de año el embargo afectará al 90 % del volumen de las importaciones europeas de petróleo ruso previo al comienzo de la campaña militar de Rusia, es decir, unos 100 millones de toneladas o 730 millones de barriles, según adelantó la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen.



UN EMBARGO DE EFECTO RETARDADO



Según Krutijin, el impacto de esta sanción no se sentirá hasta dentro de varios meses en las finanzas de Rusia, cuya principal fuente de ingresos, un 38 %, es la exportación de hidrocarburos, en particular de crudo.



El experto destacó que la medida -encaminada a reducir la capacidad de Rusia de financiar la intervención bélica en Ucrania- que sí tendrá un efecto inmediato en la industria nacional será el embargo europeo a la importación de derivados de petróleo rusos, que entrará en vigor el 5 de febrero próximo.



"Muchas refinerías del país trabajan exclusivamente para la exportación, por lo que en marzo tendrán que suspender la compra de crudo", explicó el experto.



Añadió que las petroleras se verán obligadas a reducir las extracciones, ya que Rusia no cuenta con capacidades para almacenar reservas.



PRECIO TOPE AL "ORO NEGRO" RUSO



Al embargo se sumó, también hoy, el veto de la UE, acordado con los países del G7 y Australia, al transporte del petróleo ruso vendido a un precio superior a 60 dólares el barril a cualquier país del mundo.



La medida prohíbe a los operadores europeos ofrecer servicios de seguro y reaseguro, intermediación u otros servicios financieros a todas las navieras que transporten crudo ruso por encima de ese tope.



La medida incluye un mecanismo de revisiones cada dos meses que permitirá ajustar a la baja los 60 dólares si el precio del petróleo en los mercados internacionales cae por debajo de esa cifra.



UCRANIA DICE QUE NO ES UNA MEDIDA SERIA CONTRA RUSIA



Según el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para asestar un golpe real a la economía rusa, el precio máximo del crudo ruso no debería sin embargo superar los 30 dólares.



"No se puede considerar seria la decisión de imponer una restricción absolutamente confortable para el presupuesto de Rusia", dijo el mandatario ucraniano.



Se refería a que el presupuesto de Rusia para el próximo año está calculado con un precio medio del Urals de 42 dólares.



Zelenski subrayó que el tope establecido muestra una "posición débil" de Occidente y que "solo será cuestión de tiempo cuando habrá que utilizar instrumentos más poderosos".



Krutijin le da la razón. "Vemos que el petróleo ruso se negocia en la región del Báltico a entre 52 y 59 dólares por barril, en el Mediterráneo, en torno a los 60 dólares. Es decir, no veo ninguna lógica de introducir un precio máximo en ese rango".



En la decisión de establecer ese tope pesaron los intereses de las grandes navieras europeas y los temores de que uno más bajo disparase los precios del crudo.



Según EEUU, el precio real con que se negocia el petróleo ruso es superior a los 60 dólares por barril, diferencia que atribuye a la opacidad del mercado.



Medios occidentales han apuntado a la posibilidad de que Rusia eluda los controles mediante "petroleros fantasma", con sus transpondedores apagados, y mediante trasvases de crudo en alta mar. Otros como el Financial Times afirman que Moscú está creando ya "una flota en la sombra" con la adquisición de más de 100 barcos viejos.



EL KREMLIN ADVIERTE QUE NO TOLERA NINGÚN TOPE A SU CRUDO



Rusia avisó hoy que no admite ningún tope al precio a su petróleo y que prepara una respuesta.



"No vamos a reconocer ningún tope", dijo hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien advirtió de que medidas restrictivas como estas a lo único que conducen es a la desestabilización del mercado mundial de la energía y no afectarán a la financiación de la intervención bélica en Ucrania.



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha advertido de que Moscú no exportará petróleo a los países que se atengan al tope acordado por la UE y el G7, aunque ello suponga pérdidas de ingresos.



"Venderemos petróleo y derivados de crudo solo a los países que trabajen con nosotros de acuerdo a las leyes del mercado, incluso si nos vemos obligados reducir un tanto las extracciones", enfatizó el viceprimer ministro ruso Alexander Novak.