La respuesta viral de Flick sobre Szczesny: "A veces fuma un poco, pero él es así..."

Publicado el 10 may 2025, 15:11

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que los jugadores están "muy bien" a pesar de que "no" ha sido "fácil" superar la eliminación de Liga de Campeones, y espera que el equipo demuestre su confianza este domingo en el Clásico ante el Real Madrid en el Estadi Olímpic Lluís Companys, además de afirmar que el de LaLiga es "el título más honesto" de todos.

"Estamos bien. Después de la derrota en Milán, no es fácil, pero estamos haciendo las cosas bien. Hemos hablado de lo que queremos hacer en estas dos semanas que nos quedan. Quedan cuatro partidos más por delante y un Clásico como el de mañana es un partido muy importante para nosotros. Es importante demostrar de nuevo lo bien que podemos jugar, debemos tener confianza y mostrar esa confianza en lo que queremos hacer. Los jugadores están muy bien", declaró en rueda de prensa.

Tras la eliminación en 'Champions' ante el Inter, el técnico alemán desveló que hablaron "abiertamente" de sus sensaciones. "Hemos estado hablando sobre lo que piensan los jugadores, sobre sus sensaciones, y creo que es importante que hablemos de estas cosas abiertamente. Todo el mundo sabe que en un partido como el Clásico tenemos que dar el 100%, ser activos, tener intensidad sobre el terreno de juego y ser dominantes. El Real Madrid también es un equipo fantástico, pero jugamos en casa, tenemos el apoyo de la afición y los aficionados saben lo que necesitamos", apuntó.

EFE Hansi Flick da instrucciones durante la final de la Copa del Rey.

"Si preguntas a los jugadores, a cualquiera de ellos, el Clásico es un partido que siempre quieren ganar. Siempre salimos a ganar cualquier partido, no importa lo que ocurra en la clasificación. Nos centramos únicamente en este partido para hacer las cosas bien y darlo todo para conseguir esos tres puntos", añadió. "El Real Madrid también va a querer ganar. No me preocupa tanto la situación en la clasificación. Queremos ganar, esa es nuestra mentalidad y nuestra actitud. Nos centramos únicamente en este partido, nada más", expresó.

Además, insistió en que "uno nunca sabe" cómo puede ir un partido como este. "Somos dos grandes equipos y esperamos tener la ventaja de jugar en casa. Quizás sea un poquito distinto del partido en Madrid, pero al final hablamos de dos grandes equipos y cada uno quiere luchar para conseguir los tres puntos. Espero que nos vayamos con esos tres puntos", indicó.

Sobre si el Real Madrid esperará atrás o se mostrará más ofensivo, Flick cree que pueden ver "las dos caras". "Tenemos que estar listos y preparados. Cuando hemos jugado contra ellos, también nos hacen marcaje al hombre, y eso puede ocurrir porque se les da muy bien la transición. Cuando recuperan el balón y cometemos errores, lo hacen muy bien, lo hemos visto. Tienen un sistema ofensivo formidable", manifestó. Respecto a LaLiga, afirmó que "es el título más honesto". "En LaLiga tienes que jugar 38 partidos y si llegas al final y acabas siendo el primero en la tabla, es el título más honesto", dijo.

"NO CREO QUE BALDE Y LEWANDOWSKI ESTÉN DE INICIO"

En otro orden de cosas, el preparador culé descartó la titularidad de Robert Lewandowski y Alejandro Balde, que ha recibido el alta. "De inicio no creo que estén. Yo creo que Gerard y el resto de jugadores lo están haciendo muy bien. Después de este partido nos quedan tres partidos más, así que quizás tengan minutos en la segunda parte. Y Balde está listo", afirmó.

Además, confirmó la titularidad de Wojciech Szczesny, y bromeó con su adicción al tabaco. "Szczesny es más tranquilo, a veces fuma un poco. Pero bueno, él es así. Nunca he tenido un jugador como él, porque tiene la edad adecuada y está muy relajado", dijo entre risas.

También habló de la continuidad del portero polaco y de su compatriota Robert Lewandowski. "Ese es el trabajo de Deco, no es el mío, yo no me encargo de los contratos. Estoy contento con él, tiene una gran personalidad, siempre es muy positivo, tranquilo, mantiene la calma, y eso es algo que nos va muy bien. Creo que le gustaría quedarse aquí en Barcelona y seguir defendiendo la camiseta del FC Barcelona. En el caso de Robert, le queda un año más y ya veremos qué ocurre", expuso.

Por último, Flick habló de cómo instauró el sistema de defensa adelantada en el equipo. "Cuando empezamos, yo tenía clara la filosofía que quería implementar en este equipo. Al principio teníamos alguna que otra duda, porque es un estilo distinto al que se había jugado antes. Se trata de todo el equipo, no solo de la línea de defensa. Es importante presionar donde esté el balón. Hay que saber quién empieza con esa dinámica, quién viene después y quién sigue para poder recuperar la posesión del balón. Lo han estado haciendo muy bien. Ha habido partidos, sobre todo a principio de temporada, donde vimos dudas, pero realizamos ajustes y el equipo se ha adaptado muy bien", manifestó.