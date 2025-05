El precioso detalle que tuvo el Papa León XIV con un sacerdote peruano en su cumpleaños y que le llevó a conocer Pamplona

Desde que conociéramos el pasado jueves que León XIV ocuparía la silla de Pedro de aquí en adelante, no hemos parado de conocer testimonios de personas que han sido muy cercanas al hasta ahora cardenal estadounidense Robert Francis Prevost.

Entre los muchos gestos que destacaron en su primer discurso, en su primer saludo y su primera bendición 'Urbi et Orbi' al pueblo cristiano como nuevo pontífice, hay uno que ha destacado por encima de los demás y esa es su pequeña intervención en español.

Prevost fue nombrado como obispo de la diócesis de Chiclayo en el año 2014 y ya conocía bien el Perú desde antes, había sido enviado a las misiones en Trujillo, Chulucanas, Iquitos y Apurímac, entre otros lugares. Edward Tocto es sacerdote en esa misma diócesis y ha pasado por los micrófonos de 'Mediodía COPE Fin de Semana' junto a Antonio Herráiz para detallarnos cómo fue la labor pastoral que el nuevo Papa desarrolló en el país latinoamericano.

"Cuando nos enteramos hubo llanto, alegría, jolgorio y un gran impacto.Nos quedamos de piedra" Padre Edward Tocto, sacerdote en la diócesis de Chiclayo

Catedral de Chiclayo, en Perú

"Cuando nos enteramos hubo llanto, alegría, jolgorio y un gran impacto. Sabíamos que todos los cardenales son papables y veíamos al nuestro con posibilidades m, pero no pensábamos que fuera tan pronto. Nos quedamos de piedra y después nos inundó la alegría. Ha marcado nuestros corazones aquí en la diócesis y él también se siente marcado por ella. Es una diócesis pequeña pero se ha forjado pastoralmente y él ha continuado esta labor aquí en Chiclayo", apuntaba nuestro invitado.

Además, aunque tanto Edward como el cardenal Prevost pertenecían a la diócesis peruana, fue en España donde se conocieron: "Yo estudiaba Derecho Canónico en Pamplona y él tuvo un detalle precioso. Condujo desde Madrid a Pamplona para felicitarme por mi cumpleaños y almorzamos en una residencia y le fuimos contando cómo eran nuestros estudios en España. Hizo cuatro horas de viaje de ida y de vuelta para comer todos juntos.

COPE Paso del Papa León XIV por Bilbao

El sacerdote peruano lo describe como una persona "muy humana", alguien que se interesa por la persona y por cuáles son sus sentimientos, además, también ha incidido que le gustaba "transmitir sus ideas sobre la diócesis". Además, nuestro invitado también nos ha descrito cómo es la diócesis en la que el Papa desarrolló el grueso de su labor pastoral.

"Tiene cuatro provincias para atender, somos un millón trescientas mil personas y el 85% son católicos. La actividad es intensa y la gente es 'querendona'; quiere a su pastor, al sacerdote. El secularismo no ha hecho tanta mella aunque sí hay retos pastorales y el cardenal se encontró con ellos. Tiene 54 parroquias, y cada una de ellas cuenta con dos sacerdotes, una universidad y un seminario", añadía el compañero del cardenal Prevost cuando ejercía la titularidad de la diócesis de Chiclayo.

Imagen de Robert Francis Prevost publicada en la web de la Diócesis de Bilbao durante su estancia en Perú

Además, cuando Prevost fue nombrado cardenal en 2023, nuestro invitado tuvo la oportunidad de viajar hasta Roma para darle la enhorabuena por al cargo: "Me lo encontré en la plaza de San Pedro junto a dos compañeros, de casualidad, nos abrazamos y me preguntó que dónde me quedaría. Me consiguió alojamiento y lo celebramos. Lo aprecié con un 'Monseñor, lo queremos, estaremos rezando por usted. Cuando lo nombraron Papa solo le mandé un mensaje: Pedro eres tú", finalizaba el sacerdote peruano Edward Tocto.