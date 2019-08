Esparza, en COPE: "Chivite nunca se ha sentado con nosotros porque Bildu y Geroa Bai la tienen atada"

El presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y vencedor de las elecciones del pasado 26 de mayo, Javier Esparza, ha denunciado que el PSN de Chivite no ha querido sentarse nunca con Navarra Suma a negociar y les han puesto al mismo nivel que Bildu. En una entrevista este viernes en 'Herrera en COPE', el líder de la coalición de centro-derecha ha reconocido que pensaba que iba a llegar a un acuerdo de gobierno con los socialistas y que nunca pensó que se fuera a traspasar la línea que se va a traspasar hoy. "Siempre he estado con los socialistas a este lado de la pancarta defendiendo la libertad y la democracia. ¿Y enfrente quiénes estaban? Los que van a hacer hoy presidenta a Chivite", ha denunciado.

Esparza ha criticado que se les haya puesto a ellos - que han defendido la libertad y la democracia y han construido Navarra de la mano del PSN durante estos últimos 40 años - en el mismo lugar que los que apoyan el terrorismo. "Tenemos a dos concejales asesinados por ETA, y se nos ha puesto a la misma altura que aquellos que justifican los asesinatos", ha dicho.

El líder de UPN cree que el acuerdo entre constitucionalistas era lo que los navarros querían, pero el socialismo "ha querido presidir esta CC.AA. a cualquier precio". "Nosotros hemos intentado sentarnos hasta en tres ocasiones con ellos y no han querido. Porque Bildu y Geroa Bai no le dejaban. Porque la tienen atada. Para mí es ser indigno ser presidenta con los votos de Bildu y se va a seguir haciendo política nacionalista e indentitaria. El programa electoral con el que el PSN se presentó a las elecciones ha quedado dinamitado. Ahora hay un acuerdo programático que recoge las políticas de la pasada legislatura", ha dicho. Y se ha preguntado: "Queremos derogar el decreto del euskera por el cual sólo pueda ser funcionario el que sepa euskera. Y el 88% de los navarros no lo conoce. El PSN se manifestó contra ese decreto. ¿Qué va a hacer ahora? También queremos una ley de símbolos para defender los símbolos propios de la comunidad foral. El PSN también se manifestó con nosotros a favor de esto. ¿Qué va a hacer ahora? El PSN ha estado cuatro años criticando las políticas de Uxue Barkos. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que va a defender?".

Esparza cree que este viernes arranca un gobierno marcado por la inestabilidad y la confrontación. "Cuando el 75% de los militantes de Bildu prefieren como presidenta a Chivite que a mí será por algo. Y ese motivo me hace sentirme tremendamente orgulloso", ha contado.

Por último, también ha querido dejar un recado para el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. "Sánchez decía que no quería un gobierno de España en manos de los independentistas porque no son de fiar. No se puede ser más falso, porque no se puede decir eso y a la vez pactar en Navarra con los independentistas más radicales de España", ha dicho. A su juicio, no es lo mismo el independentismo catalán que el vasco. "El independentismo catalán nunca ha justificado los asesinatos. Y los de Bildu brindaban con champagne cuando mataban a alguien que defendía la libertad y la democracia de este país", ha concluido.