El error que cometes y que podría ocasionar que te muerda la mosca negra: vigila por donde paseas

Estamos justo en el ecuador del verano y como cada año por estas fechas el calor favorece las plagas de insectos. Las altas temperaturas que estamos sufriendo y la humedad de los ríos son el caldo de cultivo perfecto para la mosca negra. Por suerte, hay formas de evitar o reducir al mínimo posible las mordeduras de este insecto, como explica un experto de urgencias hospitalarias en el audio que te dejamos a continuación. Quizás estés cometiendo algunos fallos que propicien que tengas más posibilidades de sufrir las consecuencias de su mordedura.

Audio Larvas de mosca negra





Y es que resulta que la mosca negra inocula una pequeña dosis de anestésico, que le permite morder (porque muerde, no pica) sin que nos demos cuenta de esto. Su saliva es la que suele provocar fuertes cuadros de alergia y dolores fuertes en la zona. Es por ello, que si somos alérgicos o que los insectos prefieren cebarse con nosotros, es mejor que sigamos la precaución del audio previamente escuchado.

¿Qué es la mosca negra?

La mosca negra es un insecto autóctono que en muchas ocasiones aparece en verano en zonas que están al lado de los cauces de los ríos o de los humedales. Lo que ocurre es que en los últimos años el incremento de las temperaturas ha hecho que se dispare su tasa de reproducción. Cataluña, Aragón, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana son las comunidades autónomas dónde más se están sufriendo las plagas de este insecto.

El director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, Jorge Galván, explica en 'Herrera en COPE' que el cambio climático tiene mucho que ver con el incremento de estas plagas de mosca negra que están padeciendo en muchos puntos de nuestra geografía. Ya que "con el cambio climático y el aumento de temperatura han ido bajando de altitud y también han ido aumentando sus latitudes de acción", es decir que cada vez las encontramos en más sitios. Además de que las condiciones actuales son prácticamente perfectas para convertir las zonas de agua estancada en un criadero perfecto para sus larvas.

Por un lado, las escasas lluviasy la disminución del caudal de los ríos han creado el hábitat perfecto para los huevos de este insecto, pero es que además, con el calor, su ciclo de reproducción es mucho más rápido. Si a esto sumamos las olas de calor que se han dado de forma continua, han tenido mucho tiempo para proliferar. Para saber más te invitamos a escuchar el audio que te dejamos a continuación.

Audio









¿Por qué nos pican los mosquitos?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hablando de plagas, la mosca negra no es el único insecto con el que tenemos que ser precavidos. Los mosquitos también son un verdadero problema en verano. Pero, ¿por qué nos pican? Esa misma pregunta se la ha hecho Fernando de Haro, y para responderla ha consultado con el catedrático del departamento de ciencias de la vida del Instituto Franklin, Manuel Peinado Lorca, quien no ha dudado en explicarle al comunicador de 'La Tarde' el motivo por el que los mosquitos pican a unas personas y no a otras. Para saber vamos escucha te invitamos a ver el siguiente vídeo.