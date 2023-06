Un cartero de Murcia despierta de la siesta a una vecina para darle una inesperada noticia: "Con cara rara"

En 'Herrera en COPE' nos hemos ido hasta Murcia. Allí reside Isabel Zaragoza, tiene 27 años y es maestra de educación infantil. Ayer mismo empezó sus vacaciones y a eso de las cuatro y media, en plena siesta, sonó el timbre.

Esta vecina de Murcia se despertó y se dirigió a la puerta. ¿Quieres saber lo que le pasó y qué le dijo el cartero? No te lo pierdas en el audio que tienes disponible a continuación.

Audio





Esta joven ha asegurado que sus planes para ese día, y el fin de semana anterior, han sufrido un cambio. "Me fastidia porque me iba de campamento y como hay que ir a recoger papeles no voy a poder ir. Iba de monitora. Jamás me había tocado formar parte de ninguna mesa electoral".

Cabe recordar que, en los sorteos, han entrado aquellos ciudadanos con derecho a voto que tengan menos de 70 años y sepan leer y escribir, aunque a partir de los 65 años pueden renunciar si son elegidos; para ello disponen de un plazo de siete días.

Quedan excluidos igualmente quienes alcancen la mayoría de edad en el plazo comprendido entre la formación de las listas de electores y la votación.

"Me enteré así, mientras me iba a la piscina con una toalla en el hombro"

Hoy es un día decisivo, porque acaba el plazo para que los ayuntamientos celebren los sorteos. En estos sorteos se elige a un presidente y dos vocales para cada mesa electoral, así como a otros dos suplentes por cada uno de ellos, a los que se entrega un manual de instrucciones sobre sus funciones.



Tal y como establece la ley, es obligatorio formar parte de una mesa electoral, salvo contadas excepciones, por lo que ausentarse el día de la jornada electoral puede conllevar una pena de prisión de tres meses a un año o una multa. Hemos conocido la historia de Isabel, pero no ha sido la única. Escucha aquí el resto de testimonios que hemos descubierto en 'Herrera en COPE'.

Audio





¿Sabes cómo se fabrican las papeletas electorales?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Comienza la cuenta atrás para que los españoles vuelvan a acudir a las urnas y en COPE.es te contamos cuál es el proceso de fabricación de las papeletas y sobres electorales. Tienes más detalles en este vídeo.





Su creación se encuentra regulada por la LOREG, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en sus artículos 70 y 71 y su confección se inicia inmediatamente después de la proclamación de los candidatos aunque, si se ha interpuesto algún recurso por la proclamación de algún candidato, tal y como recoge el artículo 49 de la LOREG, la fabricación de las papeletas debe posponerse hasta la resolución de dicho recurso.