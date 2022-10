Emilio Aragón revela el gesto que tuvo su padre antes del estreno de El gran juego de la oca: "Lo necesitaba"

Emilio Aragón es uno de los perfiles televisivos más carismáticos de nuestro país. El hijo de Emilio Alberto Aragón, 'Miliki', ha vivido gran parte de su carrera profesional rodeado de focos. A finales de los 90 se producía su ascenso apoteósico por convertirse en presentador de programas como 'Vip Noche' o 'El Juego de la Oca'. Pero sin duda, si hay algo por lo que se le recuerda en nuestro país es por su papel en la inolvidable serie 'Médico de Familia', donde interpretaba al protagonista doctor Martín.

Después de unos años alejado de la pantalla, el comunicador regresó con su propio programa en Movistar+: 'B.S.O.'. Y, ahora, ha sido entrevistado en 'Herrera en COPE' para presentar 'Godspell', proyecto conjunto en el que trabaja codo con codo con Antonio Banderas.

No obstante, el actor también ha hablado de su faceta más personas y ha recordado con mucho cariño a su padre, que falleció en 2012 a los 83 años. "Mi padre fue compañero mío de trabajo, padre y amigo. Recuerdo que hubo un momento complicado profesionalmente y estábamos haciendo 'El gran juego de la oca' y la televisión era y es muy competitiva. Entonces, con el nacimiento de las privadas era muy duro", recuerda el cómico.









"Le echo muchísimo de menos"



"Mi padre nunca vino a verme al plató a hacer cualquiera de los programas y si vino ni me enteré. Recuerdo que yo estaba muy nervioso cuando íbamos a hacer uno de los programas, en el año 92, que se llamaba 'El gran juego de la oca'. Alguien diría a mi padre que estaba nervioso porque nos jugábamos mucho y había mucha competencia", cuenta sobre el día que su padre le sorprendió en el set de grabación.

"Y el día del ensayo general veo que está mi padre en una esquina del plató y me acercó a preguntarle que hacía ahí. Él me dijo que había ido a verme nada más. Yo seguí ensayando y al final del ensayo general se acercó y solo me dijo al oído: 'Esto va a ser un éxito'. Y se fue. Él sabía que yo necesitaba esa palmadita y eso fue el día anterior a la emisión del programa y fue un éxito. Más sabe el diablo por viejo que por diablo", declara el entrevistado.

"Yo me acuerdo de él todos los días. Echarle de menos es otra cosa, le echo muchísimo de menos", reconoce Aragón, dejando ver así la gran relación que tenía con Miliki. "No le haría ninguna pregunta, solo le diría y afirmaría que sé que está bien", responde el actor ante la pregunta de qué preguntaría ahora a su padre su pudiese.





