"¡Estoy hasta el gorro!": Rosa Díez deja en ridículo a Carmen Calvo por sus declaraciones feministas

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, aseguró esta semana que el feminismo se gestó en el seno del socialismo, y aseguró que nunca ha ido "a una manifestación con mujeres de la derecha". Calvo hizo estas declaraciones en laSexta, donde subrayó que "el movimiento feminista junto con el movimiento obrero o el sindicalismo son los dos únicos movimientos que contestan al capitalismo y al patriarcado desde hace 200 años".

En el programa de "Herrera en COPE" de este viernes, Rosa Díez ha respondido con rotundidad a la vicepresidenta en funciones. "Los primeros 25 años de mi vida no era buena española porque no era franquista. Y nunca he sido buena vasca porque no soy nacionalista. Ahora, los carnets de progresista o feminista te los da la señora Calvo o Pedro Sánchez. Una está ya hasta el gorro de esta gente. Ellos deciden quién está dentro de lo bueno y los demás somos expulsados. Esta señora ha dicho que ella nunca ha ido con una mujer de derechas. Pues se ha perdido todas las manifestaciones importantes que ha habido en España. Porque las manifestaciones en los momentos clave para defender la libertad y la democracia han sido transversales. Y nunca hemos preguntado al que estaba a nuestro lado a quién votaba", ha dicho.

Díez también ha cargado contra RTVE por no dedicar más de un minuto al 22 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco tras conceder a Otegi una extensa entrevista en 'prime time'. "A Sánchez hay que juzgarle por lo que hace y no por lo que dice. En TVE mandan Sánchez e Iglesias a través de Rosa María Mateo. El día que se cumplían 22 años del asesinato a Miguel Ángel Blanco, TVE dedicó un minuto y dos segundos en el informativo a dar cuenta de los homenajes que hacía su partido. Y unos días antes, Otegui tuvo su entrevista en hora estelar y en ella dijo que el día del asesinato de Miguel Ángel Blanco él se fue a la playa como un día cualquiera. Esta es la España de Sánchez porque ésta es la TVE de Sánchez, y es algo despreciable", ha contado.

Por último, también ha afeado el 'veto' de Sánchez a Iglesias para entrar en su gobierno cuando el socialista no ha dejado de pactar con Podemos en toda España. "Sánchez es un farsante. ¿Con quién está pactando en España? Con Podemos. Cuando puede elegir con quién pacta, pacta con Podemos. ¿Qué es esto de decir que Pablo Iglesias habla de "presos políticos"? ¿Y a quién han hecho alcaldesa de Barcelona diciendo también que en España hay "presos políticos"?", ha dicho.

RTVE, el chiringuito de Sánchez/Iglesias,no emitió ningún reportaje sobre el aniversario del asesinato de Miguel Angel Blanco.Días antes entrevistó a Otegi q ayer explicó q mientras miles de vascos salían a la calle él se fue a la https://t.co/TtTQEMc4vR se quien es más miserable — Rosa Díez (@rosadiezglez) July 14, 2019

Franco decía q no éramos españoles si no éramos franquistas; Arzalluz q no éramos vascos si no éramos nacionalistas. Y ahora viene Calvo, la segunda de Sánchez, a repartir carnets de feminista. Lo peor de estos ejemplos no es la patrimonializacion sino la expulsión del ‘otro’. pic.twitter.com/ZVIshxGkE9 — Rosa Díez (@rosadiezglez) July 15, 2019