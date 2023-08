El contundente motivo por el que un profesor expulsa a dos alumnos, lo mejor de Herrera en COPE

La educación es una etapa fundamental en la vida de cualquier persona. Los años en los que los alumnos van al colegio y al instituto sirven para que obtengan su formación académica y se formen como personas en unos valores concretos que también se educan desde la escuela. Pero a veces los conflictos pueden ser inevitables, como pasó hace unos meses en un instituto de Alemania, y que puedes escuchar en el siguiente audio.

Audio









En el audio previamente escuchado, un profesor tomó la decisión de expulsar a dos alumnos de su clase siguiendo la normativa que estableció el centro educativo y con base en lo que es mejor para el futuro profesional de sus alumnos. Además de estar amparado por la dirección del instituto de secundaria, que está ubicado en Renania del Norte, en Alemania, y que esta normativa se empezara a aplicar debido a los cambios de comportamiento del alumnado del centro, en algunos aspectos, a causa de la pandemia

Consecuencias de faltar a clase

Casi todos nosotros, cuando hemos sido pequeños e íbamos al colegio, hemos tenido problemas con los deberes que mandaba el profesor, no lográbamos aprendernos el temario para un examen o, simplemente, no teníamos ganas de ir a clase.

Algo así fue lo que le pasó a Cándido, un oyente de'Herrera en COPE', que contó hace unos meses lo que le ocurrió el día que decidió no ir a clase porque no hizo los deberes el día anterior. El profesor de Cándido había comentado en una clase que los alumnos que no hicieran los deberes que no fueran a clase. Este oyente tomó al pie de la letra lo que dijo su profesor y decidió obedecer a dicho 'mandato'.

El problema era que no podía decirle a su madre que no iba a ir al colegio. Por lo que elaboró una estrategia para escaquearse: a medida que se iba acercando a la escuela se paraba diciendo que tenía que atarse los cordones de los zapatos y, cuando sus compañeros estaban lo bastante lejos, se salió del camino y se tumbó en un prado, "que hacía un sol muy bueno", explicó Cándido. El problema es que a los 10 minutos de relajarse el cielo "se nubló", cuando abrió los ojos, descubrió, para su desgracia, que la razón de esto era que su madre lo estaba observando muy enfadada. Al final terminó yendo al colegio, porque su madre lo llevó, tirándole de la oreja. El profesor observó esta escena "muerto de la risa", concluyó este oyente. Puedes escuchar la historia completa en el audio que te dejamos a continuación.

Audio



Pulso de Celaá a las escuelas concertadas

Hace unos años, en el monólogo de las 8 de 'Herrera en COPE', Pilar García Muñiz analizó la actualidad del día. La comunicadora hizo un repaso de las palabras de la ministra de Educación de hace tres años, Isabel Celaá, junto a las posibles acciones del PP para parar a un gobierno de Sánchez con los populistas. Puedes escuchar el audio completo en el enlace del siguiente vídeo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado