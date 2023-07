Una mujer muere cada tres días por violencia machista en Alemania: "Las afectadas no se sienten protegidas"

Cada tres días muere una mujer en Alemania a causa de la violencia machista. Un total de 133 mujeres fueron asesinadas el año pasado por sus parejas o exparejas, según un informe sobre violencia doméstica presentado por el Ministerio del Interior y el de Familia y la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) del país. Una cifra muy superior a las 49 del año 2022 en España, que demuestra que Alemania va muy por detrás en la lucha contra este tipo de violencia.

La corresponsal de COPE en Berlín, Rosalía Sánchez, ha visitado el refugio para mujeres de Cáritas de la capital de Alemania. La periodista explica que "los intentos de asesinato de mujeres que no llegaron a ser consumados ascendió a 263", pero que "los casos de violencia doméstica denunciados afectaron a casi 158.000 mujeres, un 9,1% más que en 2021". También señala que "las autoridades reconocen" que, en la "mayoría de los casos", las víctimas no hacen la denuncian, "especialmente si la mujer es extranjera y está casada con un alemán".

Algunos de los motivos que llevan a lo mencionado anteriormente son que las víctimas no conocen el idioma o no se saben desenvolver con las autoridades del país. Como fue el caso de Amparo, una mujer colombiana que fue acogida en una casa de Cáritas en Berlín, quien cuenta que para estas personas la situación es muy difícil "si no tienen familia" o amigos en el país, porque no pueden "llegar a ningún lado". Es decir, no tienen a nadie que les apoye y, en caso de querer huir de casa, se "tienen que quedar en la calle con los niños".

Estos datos hacen que "Alemania lleve mucho retraso, con respecto a España, en la lucha contra esta lacra", comenta la corresponsal. "Solo comenzó a elaborarse una estadística en 2015 y las mujeres afectadas no se sienten protegidas", agrega. Además, "las autoridades retiran" con mucha facilidad "la custodia de los hijos", lo que hace que muchas de estas mujeres no denuncien "la situación familiar". Por no mencionar que "tampoco sienten apoyo social" y que los asesinatos provocados por violencia machista "no aparecen en los medios de comunicación". De hecho, "la mitad de las víctimas que denuncian siguen viviendo después con el presunto autor", concluye la corresponsal de COPE en Berlín, Rosalía Sánchez.

Afecta más a las mujeres y más de la mitad de los sospechosos son hombres

La violencia doméstica en Alemania afecta principalmente a las mujeres: así, el 80,1% de las víctimas de violencia de género y el 71,1% de las víctimas de violencia doméstica en general eran mujeres. Además, el 78,3 por ciento de los sospechosos de violencia de género y el 76,3%, en el caso de la violencia doméstica en general, eran hombres.

Dentro del ámbito de la violencia doméstica, 135.502 personas fueron víctimas de lesiones físicas leves, consumadas o en grado de tentativa, de las cuales 95.736 eran mujeres y 39.766, hombres, mientras que se registraron 28.589 casos de lesiones físicas graves -17.312 mujeres y 11.277 hombres-.

Además, 57.376 personas -44.044 mujeres y 13.332 hombres- fueron objeto de amenazas, acoso y coacción y 2.575 -2.138 mujeres y 437 hombres- se vieron privadas de su libertad.

Al presentar los datos, La ministra de Familia, Lisa Paus, explicó que "casi cada dos minutos, una persona se convierte en víctima de violencia doméstica en Alemania. Cada hora, más de 14 mujeres se convierten en víctimas de violencia de género. Casi cada día, una pareja o expareja intenta matar a una mujer", agregó.

Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Faeser, subrayó que "nadie debe dejar solos a los afectados" y destacó que la violencia doméstica "no es un asunto privado, sino un problema grave en todos los grupos sociales".

"En Alemania, cada día más de 650 personas fueron víctimas de este tipo de actos. Por lo tanto, es muy importante ofrecer asistencia específica en este ámbito y planificar las medidas policiales de forma bien pensada", declaró el presidente de la BKA, Holger Münch, al referirse a la violencia doméstica en general.

Además, la mitad de las víctimas de violencia de género vivían con el presunto autor y la mayoría tanto de las personas afectadas como de los supuestos perpetradores tenía entre 30 y 40 años, mientras que en el ámbito de la violencia intrafamiliar, las víctimas menores de 21 años fueron las más afectadas.