El mensaje de Santi Cañizares a las jugadoras de España tras perder la final de la Eurocopa: "Yo también he caído en penaltis y hoy estoy orgulloso"

La selección española femenina de fútbol perdió contra Inglaterra en la final de la Eurocopa 2025, que se celebró este domingo en Basilea, en una fatídica tanda de penaltis.

PA / Cordon Press Las futbolistas inglesas celebran con su afición la Eurocopa conquistada contra España

Después de los goles de Mariona Caldentey y Alessia Russo (1-1), en la primera y la segunda parte, el marcador no se movió. Aunque España lo buscó más y mereció el tanto también en la prórroga. En los penaltis, pese a las dos paradas de Cata Coll, los errores de Mariona Caldentey, Aitana Bonmatí y Salma Paralluelo impidieron a España conseguir el tan soñado doblete Mundial-Eurocopa.

AMARGA DERROTA PARA LAS FUTBOLISTAS ESPAÑOLAS

Irene Paredes, capitana de la selección española, admitió a la conclusión del partido que la derrota fue un "momento muy, muy duro". "No sé ni qué decir. El momento es durísimo, muy, muy duro. Lo hemos intentado por todos los medios y de todas las maneras. Pero es verdad que no hemos estado bien en los penaltis", señalaba en TVE.

Y agregaba: "Creo que merecíamos más, pero una final no va de merecer. Inglaterra ha tenido esa pizca de suerte durante todo el torneo y nosotras no. Confiaban en que los íbamos a sacar a delante, pero no ha podido ser".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Irene Paredes, capitana de la Selección Española Femenina de Fútbol

Patri Guijarro, por su parte, se mostró muy dolida. "Así es el fútbol, ya lo sabíamos", empezaba diciendo resignada. Y añadía seguidamente: "En la mayoría de los momentos hemos tenido el control del partido y también hemos tenido muchas ocasiones. Nos veréis con cara de rabia porque duele, pero el fútbol es así por mucho que sea mejor o no".

Para finalizar, la centrocampista quiso destacar el trabajo realizado por toda la selección española en la Eurocopa. "Hay que darle el valor que se merece al torneo que hemos jugado porque no es nada fácil. Por suerte, hemos ilusionado a la afición y solo nos queda darles las gracias por el apoyo", sentenció.

EL MENSAJE DE SANTI CAÑIZARES A LAS JUGADORAS DE LA SELECCIÓN

Este domingo en El tertulión de Tiempo de Juego se habló y mucho de la dolorosa derrota de la Selección Española Femenina de Fútbol en la final de la Eurocopa contra Inglaterra en la tanda de penaltis.

PA / Cordon Press Las jugadoras Selección Española Femenina de Fútbol, cabizbajas tras la derrota en la final de la Eurocopa

Y Santi Cañizares, como exfutbolista que ganó títulos con el Valencia y también los dejó de ganar, quiso un mandar un mensaje a las jugadoras entrenadas por Montse Tomé.

"Aquí hay uno presente que ha perdido finales importantes por penaltis y el paso de los años hace que te sientas orgulloso por lo menos de haber estado allí", empezó diciendo el exjugador.

Y agregaba: "Hay que estar orgullosos porque otros años ves las finales por televisión, así que las futbolistas deben tener la cabeza muy alta y punto".

Para finalizar, Cañizares recordó que también llegó a sufrir alguna fisura en la tibia como Lucy Bronze y que, al contrario que la inglesa, él "no podía jugar, ni andar".

