De estudiar en Harvard a cruzar el océano nadando: la historia de Pablo Fernández

Mozart es la banda sonora detrás de seis récord Guinness y más de diez récords mundiales. Es la música que escucha Pablo Fernández antes de enfrentarse a una gran hazaña como puede ser nadar más de 36 horas seguidas o recorrer más de 250 kilómetros en el océano en 24 horas.

Todo esto lo hace mientras dirige dos empresas de éxito como contribuye a causas benéficas. Entre mareas y retos imposibles ha demostrado que el verdadero éxito empresarial también requiere la misma resistencia, adaptabilidad y coraje.

Pablo Fernández pasa este lunes por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para contar su historia. Nació, como muchas otras personas, en un barrio obrero, concretamente en Carabanchel (Madrid). De padre mecánico y madre enfermera, justo cuando Pablo nació, ambos decidieron dejarlo todo para ser misioneros de la Iglesia Católica.

Desde entonces, él y su familia han deambulado por el mundo y vivido en ocho ciudades. Una vida de riesgos y aventuras con la misión de ayudar a los demás y sin miedo a tomar decisiones.

Pablo de pequeño soñaba algún día con poder cumplir con los récord Guinness que veía en los libros. Estudiar en la Universidad de Harvard siempre fue su objetivo.

Cree que los sueños, si se ponen con trabajo y voluntad se puede llegar a realizar. Actualmente, trabaja en una fundación con niños pequeños que están en barrios menos privilegiados a los que trata de mandar un mensaje positivo. "La vida te da una serie de talentos y tú tienes que multiplicarlos", incide Pablo.

"Siempre tienes que tener un optimismo de que las cosas van a ir bien", comenta acerca de los diferentes cambios que ha experimentado en su vida. La resiliencia y la capacidad de trabajo te permite luego aguantar.

DE QUERER SER FUTBOLISTA A NADAR

Uno de los sueños de Pablo siempre fue ser futbolista. Su padre era portero y para él fue su ídolo. "Como todo niño en España, siempre quieres ser futbolista. A los doce años me vieron un problema en la rodilla, empecé a crecer demasiado y se separaron los huesos. Durante un año no podía hacer ningún deporte de impacto y lo único que me dejaban era nadar", afirma sobre como comenzó a nadar.

Pablo tiene una densidad muscular y ósea muy baja, una condición genética que le ayuda y favorece para nadar. Esto hace que flote de forma natural y ser más eficiente en el agua. El primero reto que se propuso fue en Estados Unidos, cuando vivía en Boston y había estudiado en Harvard. "Entrenaba todos los días en la piscina de la Universidad y empecé a entrar en contacto con gente que estaba haciendo retos. Me propuse hacer algo y cogí Google Maps y vi que nadie había nadado entre las islas Vírgenes y Puerto Rico. Aquel fue mi primer gran reto", relata.

Tardó unas 9 horas 52 minutos en completarlo y se encontró un tiburón tigre durante el trayecto. Se quedó paralizado y finalmente el tiburón no le hizo nada. "Del susto que tuve me fui a Sudáfrica para entrenar con tiburones y perder ese miedo. A día de hoy tienes respeto pero no tengo miedo porque sé como interactuar con ellos y no son tan malos como las películas no han hecho creer. Si sabes interactuar no hay tanto peligro", incide.

LA MEDUSA: EL ANIMAL MÁS PELIGROSO DEL MAR

La carabela portuguesa es considerada como una de las medusas más peligrosas, ya que su picadura puede provocar un ataque al corazón.

Cuando Pablo se encontraba en Sudáfrica tratando de batir el récord de los 100 kilómetros más rápidos, a Pablo le picaron dos medusas en 2017 y pensó que iba a morir.

A partir de aquel momento decidió que en situaciones de este tipo, otras personas serían las encargadas de tomar decisiones por él. "Siempre que salgo al agua le doy el poder al capitán de decidir por mi", concluye sobre esta experiencia.

Escucha la entrevista completa a Pablo Fernández en 'Herrera en COPE' en el audio adjunto a esta noticia.