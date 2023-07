La colección de 'Barbie' una vecina de Talavera que llama la atención del mundo entero: "de más calidad"

Seguramente te habrás visto envuelto en la ola rosa que ha invadido todas las tiendas, grandes avenidas, y por supuesto, las redes sociales. El fenómeno de Barbie tiene años en el mercado, pero este 2023 ha arrasado como nunca antes.

En 'Herrera en COPE' no ha dejado de pasar marea rosa, y la 'Barbie de Talavera', Sonia Rodríguez, ha estado junto a Alberto Herrera comentando su colección de hasta 250 muñecas: “Yo empecé a comprar las barbies que me gustaban”.

Sonia lleva más de dos décadas coleccionando muñecas y también vive el estilo de vida de Barbie. Tiene todo tipo de trajes temáticos relacionados con la muñeca de Mattel, y le encanta el glamour y sobre todo, el rosa.

Los cambios de la icónica muñeca a través de los años

Por otra parte, Sonia ha contado en 'Herrera en COPE' que el mayor cambio que ha notado de la muñeca a través de los años es en cuanto a calidad se refiere.

“La barbie con la que yo jugaba en los años 80, cuando era pequeña, como la ropa que vendían aparte, era de mucha más calidad”.

Pero no solo eso, la evolución que ha vivido la propia sociedad también los sufrido la muñeca de Mattel. Así lo explicaba Sonia: “Barbie ya entonces, estaba pidiendo a gritos un cambio. Barbie no tenía hijos. Barbie podría ser presidenta. Barbie podía ser astronauta”, y añadía que los cambios de Barbie incluyen más que una profesión: “Oye, perdona, Barbie también puede ser más bajita, o puede tener pecas, o puede ser más gordita. Al final todas somos Barbie”.

La película de Barbie

Puede o no gustarte Barbie, pero lo que no podemos negar es que hacía mucho tiempo que no teníamos un tema cinematográfico hasta en la sopa. Y no es en vano, la película Barbie transmite un mensaje de reivindicación de la mujer en la sociedad. “Me ha gustado bastante, es una película muy inclusiva, da un mensaje muy positivo y es muy divertida a la vez”, comentaba Sonia en 'Herrera en COPE' junto a los críticos de cine, quienes dieron su opinión sobre la película y además han asegurado que “no es una película para niños”, y han reivindicado el mensaje que deja la película. Escucha el audio completo para escuchar la opinión de los expertos en cine.

Son muchos los que se han visto arropados por el mensaje de esta película y no podemos negar que será tema de conversación durante varios días más.

Una estrategia de marketing que ha arrasado en taquilla

La película ha superado todos los pronósticos e incluso ha batido récord, siendo el largometraje dirigido por una mujer que ha recaudado más dinero durante su estreno.

Y aunque los productores no han revelado la cifra exacta invertida en publicidad, las estimaciones rondan los 150 millones de presupuesto. Pero el gran impacto que ha causado se ha generado de manera orgánica. Los fans de Barbie de todo el mundo han relucido y personas de todas las edades se han vuelto a identificar con la muñeca de Mattel.

El lema "Si te encanta Barbie, si odias Barbie, esta película es para ti", ha sido clave para despertar el furor de todas las edades y sexos.