Carlos Herrera revela el ingrediente secreto para que la bechamel de sus croquetas quede cremosa

Carlos Herrera es un gran amante de la gastronomía, como él mismo ha comentado en diversas ocasiones, tanto en su programa, 'Herrera en COPE', como en su cuenta de Instagram. Además de compartir imágenes de algunos de los restaurantes que visita, a Carlos Herrera le gusta preparar sus propias recetas para degustar junto a sus amigos.

Esto ocurría la Romería del Rocío celebrada el pasado mes de junio, cuando el comunicador preparaba unas ricas croquetas para sus amigos. En 'Poniendo las calles', Carlos Moreno quiso recordar este momento y le pidió a Herrera que compartiera su receta con todos los oyentes, ya que estaban "espectaculares".

Sin hacerse rogar, el director y presentador de 'Herrera en COPE' explicó, paso por paso, cómo preparar unas ricas croquetas de jamón, junto con algún truco para que la receta sea perfecta.

La receta de las croquetas de jamón de Carlos Herrera, paso a paso

En primer lugar, hay que elegir muy bien el jamón. Puedes echar mano de "recortes del jamón que te queden, jamón que compres o tacos de jamón". Eso sí, "cuanto más bueno es el jamón mejor será la croqueta", aseguraba Herrera, que haciendo gala de su inglés, comentaba "as better as possible", para que podamos recordar este punto esencial en la receta.

A continuación, "lo sofríes un poco con una delgada línea de aceite, le añades cebolla en cantidad y sofríes todo eso junto". En el siguiente paso "le echas la harina, algo de sal, pero muy poco y pimienta negra". Una vez añadido, viene el momento de añadir la leche, donde Carlos Herrera desvelaba otro de sus trucos: "Yo le añado leche desnatada. Siempre desnatada, nunca entera porque la entera le da un sabor a la croqueta demasiada lechosa".





Para seguir, "trituras" todo, lo dejas "reposar" y le das "formas a la croqueta". Por último, "cuando esté frío" es el momento de "pasarlo por huevo y pan rallado". Antes de terminar, Herrera desvelaba qué ingrediente añade, algunas veces al final de la receta, para terminar de darle un último toque. "A veces yo trituro unos pocos kikos y le acabo de dar una última 'patiná'", apuntó.

A Carlos Moreno, 'El Pulpo', se le hizo la boca agua al escuchar el paso a paso y no ha podido evitar añadir un "qué rico". Además, recordó que el día que Carlos Herrera preparó esta receta de croquetas, vivieron una divertida anécdota. "Acuérdate cuando las ofrecías incandescentes, diciendo "toma, coge, que ya están frías"", comentaba 'El Pulpo'. A lo que Herrera respondía, "yo es que me suelo comer las cosas muy calientes y creo que todo está frío".