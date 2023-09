Carlos Herrera revela el gran secreto profesional de Julio Iglesias: "Si pagabas por horas..."

Carlos Herrera es uno de los periodistas que en España mejor conocen a algunos de los grandes cantantes de nuestro país. En su conversación diaria con El Pulpo, Herrera ha querido recordar una anécdota que le contó el propio Julio Iglesias, y que puedes escuchar en el siguiente audio:

Camilo Sesto, Raphael y Julio Iglesias

El Pulpo ha arrancado su conexión con Herrera este miércoles minutos antes de las seis de la mañana, momento en el que ha recordado el tiempo que llevaban las calles puestas: "Desde la una y media de la mañana estamos aquí. En esta ocasión no ha sido desde la una y media porque el deporte nos ha llamado para que esperásemos un poco a ver si se producía la noticia. Pero, Herrera, hoy he vivido en mis carnes lo que vivía Encarna Sánchez durante un montón de años, que eran los retrasos de poder comenzar por José María García", ha confesado.

Y es que la última hora de la selección femenina de fútbol está provocando que se mantengan reuniones hasta altas horas de la madrugada y que la prensa deportiva haga horas extra: "Es que cuando la programación se tiene que cambiar porque está a punto de pasar una noticia deportiva, hay mucha gente que estamos aquí esperando, pero sobre todo con el ansia de que se produzca la noticia", ha contado El Pulpo, a lo que Herrera le replicaba: "Claro, la noticia es la noticia".

Tras esta introducción, El Pulpo ha querido sacar a la palestra a un genio de la música patria, Camilo Sesto: "Mira, el otro día, creo que fue el pasado sábado porque lo tenía preparado para contártelo el lunes y no nos dio tiempo porque nos fuimos a otra cosa. Hubiese sido el cumpleaños del gran Camilo Sesto. Yo creo que se le reconoce poco después de todo el tiempo que ha pasado. Las grandes canciones que este tío llegó a componer y llegó a cantar", ha valorado.

"¿Tú crees que se le reconoce poco?", preguntaba un Herrera contrariado, a lo que El Pulpo respondía: "¿Quién pone ahora a Camilo Sesto, Carlos?". Una pregunta que le ha valido a Carlos Herrera para hacer esta reflexión: "Hombre, pues no sé, pero vamos, que se le reconoce que fue un excelente creador de melodías. Luego un intérprete descomunal siendo como muy pocos", ha valorado el director de Herrera en COPE.

Carlos Herrera cuenta cómo trabajaba Julio Iglesias

En su conversación con El Pulpo, y tal y como se puede escuchar en el primer audio adjunto a esta noticia, Carlos Herrera ha recordado una anécdota de Julio Iglesias. Una circunstancia que se ha dado en el contexto de una conversación sobre grandes voces de la canción española: "Es que te pones a bucear en los discos de Camilo Sesto y te encuentras cada joya que alucinas", argumentaba El Pulpo.

Al hilo de esto, ha querido destacar una canción del propio Camilo: "Mira, otra de las grandes canciones de Camilo Sesto que tienen que sonar sí o sí, si hay que organizar un día una playlist del gran Camilo Sesto. 'El amor de mi vida'. Qué canción tan bonita, Herrera". Un tema que gusta al director de Herrera en COPE: "Sí, es realmente hermosa, emocionante. Una canción completa y yo creo que estuvo particularmente inspirado en esta canción, que no sé qué historia tiene, pero es hermosísima", sentenciaba.

El Pulpo ha aprovechado para contar una anécdota: "A mí técnicos de sonido, de los que manejan las grandes mesas en los estudios de grabación. Pues alguna vez que me he cruzado en la vida con ellos, que he tenido mucha suerte, me comentaban que habían grabado algún que otro disco de Camilo Sesto y decían que era la perfección en todo. Que era muy exigente, que él era el encargado de tocar la batería por pistas, la guitarra por pistas, el teclado, el piano lo tocaba él y que estaba encima de la mezcla permanentemente. O sea, era un productor, era el autor, era el cantante. Esto tiene mucho valor, Herrera", tras lo que Carlos ha contado precisamente cómo trabajaban otros grandes como Julio Iglesias.

Puedes escuchar la conversación completa entre Carlos Herrera y El Pulpo, donde cuentan algunas de las anécdotas sobre los mejores cantantes de nuestra historia, en el siguiente audio:

Julio Iglesias y su voracidad componiendo y trabajando

Herrera ha recordado cómo "todos los grandes han hecho cosas parecidas", a lo que contaba El Pulpo sobre Camilo Sesto. "Julio se ha pasado toda su vida...", decía en referencias a Julio Iglesias: "Para preparar un disco de Julio, las horas de estudio que se pagan... Salía más a cuenta montarle un estudio y que estuviera él solo dentro del estudio. Porque si lo pagaba por horas, te salía la producción a un pico. Porque no, no, esto, no, esto, así no vamos a ver otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y luego ya se pone la voz", ha confesado.

Y es que Herrera es buen conocedor de cómo trabajaban estos grandes artistas: "Ya sabes, tú sabes que primero se graba una voz de referencia. Que eso luego se tira y luego, cuando ya está todo hecho, ya se pone la voz final", le ha contado al Pulpo. "Raphael por ejemplo, él me contó que hace varias tomas y siempre sale la primera, siempre. Primero hace una referencia, pero luego cuando lo graba del todo, la primera es la que siempre le funciona", ha añadido sobre la que es otra de las grandes voces de nuestra música.

Finalmente, El Pulpo le ha querido preguntar: "¿Y sabes si Rafael es de los que se pone a cantar con la banda detrás o va cantando por pistas separadas? ¿Cómo lo hace?", a lo que Carlos Herrera ha respondido: "A él le gusta cantar con la banda detrás. Pero bueno, eso ya se hace muy poco. Eso es cuando los propios músicos de la banda tocan en el disco. Que no es habitual, porque normalmente tocan mucho mejor los músicos de estudio que los propios músicos de la banda, que donde tocan es en el directo. El directo es otra cosa. Para la perfección de la grabación de un disco se requiere muchas veces de músicos de estudio", ha terminado por explicar este miércoles en su conversación con El Pulpo.