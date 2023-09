Camilo Sesto: la herencia envenenada que ahora está en manos de Camilo Blanes

MADRID, 16 (CHANCE)

Hace tan solo unos días se cumplían cuatro años de la muerte de Camilo Sesto a causa de un fallo renal a los 72 años de edad. El legendario artista se fue dejando un único heredero, su hijo Camilo Blanes, un legado intachable en el mundo de la música y un ingente patrimonio... Hoy, el cantante hubiese cumplido años y analizamos cómo su nombre ha resonado más en los últimos años por las polémicas que ha protagonizado su hijo que por su trabajo en vida.

Tras el fallecimiento de Camilo se habló de un "enfrentamiento" entre su representante Eduardo Guervós, su administrador Cristóbal Hueto y su hijo Camilo Blanes - manejado en todo momento por su madre, Lourdes Ornelas - a causa del reparto de la herencia. Pero el cantante de "Perdóname" lo había dejado todo muy bien atado. Imaginando que esto podría suceder, y a pesar de las especulaciones, nombró como heredero universal a Camilín, su único hijo.

La relación entre el joven y su padre no era demasiado fluida en los últimos años. Los malos hábitos de Camilo Jr habían motivado un alejamiento no sólo físico, puesto que el joven residía en México, sino también emocional. El de Alcoy y su hijo llevaban muchos meses sin verse cuando Sesto falleció. Pero, a fin de cuentas, era su único descendiente y el artista no dudó en nombrarle su único heredero.

Después de una extensa carrera musical en la que llegó a convertirse en una auténtica leyenda - al vender más de 70 millones de discos y alcanzar un éxito sin parangón en medio mundo - el recordado "Jesucristo Superstar" dejó a su muerte un patrimonio ingente:

La mansión de Torrelodones en la que residía, varios terrenos adyacentes, un chalet en Las Rozas, un piso en Marbella, una cuenta corriente con bastantes ceros y, sobre todo, 400 temas musicales registrados que generan, en concepto de derechos de autor, alrededor de 500.000 euros anualmente.

Además, Camilo dejó en su testamento un deseo muy claro. Su legado y objetos personales - entre los que había cerca de 800 piezas entre las que destacan su piano y sus discos de oro y platino - serían para que su ciudad natal de Alcoy pudiese abrir un museo dedicado a su persona, del que hace poco pudimos ver sus últimas obras.

Actualmente, el hijo del artista se encuentra instalado en la casa de Torrelodones, llevando a cabo esa transición de género que él mismo ha expresado en sus redes sociales y causando una preocupación entre sus más allegados. Durante estos últimos años, Camilín ha sido protagonista en los medios de comunicación por comportarse de lo más extraño ante las cámaras y por varios ingresos hospitalarios.

Una triste realidad que Camilo Sesto nunca hubiese permitido y de la que nunca se hubiese sentido orgulloso ya que su nombre ha resonado con más fuerza que nunca estos meses debido a todas estas polémicas y no por el legado incuestionable que ha dejado en el mundo de la música.