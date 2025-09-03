Carlos Herrera responde a los que critican a Juan Roig por la última inversión del dueño de Mercadona en Valencia: 400 millones

En una clara defensa del empresario Juan Roig, presidente de Mercadona, Carlos Herrera dedicó un amplio segmento de su programa Herrera en COPE a elogiar la inversión de 400 millones de euros en el Roig Arena, el nuevo pabellón multiusos de Valencia. Herrera se refirió a la obra como "un pelotazo para la capital valenciana" y cuestionó abiertamente a quienes critican el éxito empresarial, afirmando que "debería haber un Juan Roig por comunidad como mínimo".

El conocido comunicador destacó la rapidez con la que se están vendiendo las entradas para los eventos del recinto, señalando que "ayer ya vendieron en el día de la apertura el 75% de las entradas con 14 eventos que ya han colgado el 'no hay billetes'". Herrera añadió que este proyecto hará que Valencia sea "aún más atractiva de lo que ya es", enfatizando el valor añadido que aporta a la ciudad.

Más que un pabellón: un proyecto de ciudad

El Roig Arena, que se inaugura oficialmente este sábado con un homenaje al icónico cantante valenciano Nino Bravo, es descrito en los documentos del proyecto como "mucho más que un recinto para albergar eventos, grandes giras o acontecimientos deportivos". Se trata de una iniciativa integral que busca dinamizar la economía local, aportar valor cultural y mantener una convivencia armoniosa con los vecinos del barrio de Quatre Carreres, donde se ha construido.

Roig Arena El Roig Arena ya es una realidad

Con una inversión total de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, el complejo incluye no solo el pabellón principal, sino también un aparcamiento público (20 millones), el Colegio Público Les Arts (8 millones) y el ajardinamiento de 40.000 metros cuadrados que albergará el Parque de la Afición del Valencia Basket (7 millones). Estas obras anexas reflejan el compromiso de Roig con el desarrollo urbanístico y social de Valencia, beneficiando directamente a la comunidad.

Impacto económico y creación de empleo

Las cifras asociadas al Roig Arena son extraordinarias. Se estima que más de un millón de personas visitarán el recinto durante su primer año de operación, generando un impacto económico de aproximadamente 150 millones de euros anuales para la ciudad de Valencia, considerando hoteles, transportes, restauración y servicios auxiliares. Además, el proyecto ha creado 500 puestos de trabajo directos, sin contar el empleo generado en empresas proveedoras.

El director general del Roig Arena, Víctor Sendra, ha destacado que ya hay contratados 70 eventos corporativos, 70 conciertos y eventos de entretenimiento, y 60 partidos de baloncesto para la temporada inaugural. En total, se esperan más de 200 eventos en el primer año, con 600.000 entradas vendidas solo en la faceta musical. El éxito de ventas es tal que 14 eventos ya han agotado todas sus localidades, incluyendo el homenaje a Nino Bravo de este sábado, que vendió el 80% de sus entradas el primer día.

Roig Arena El Roig Arena iluminado

Excelencia tecnológica y atención al detalle

El Roig Arena no escatima en innovación tecnológica. Su fachada está compuesta por 8.600 lamas cerámicas que regulan la luz solar y incorporan un sistema de iluminación LED de última generación, controlado por un procesador 4K que permite crear contenidos de alta resolución. La pantalla exterior conocida como "El Ojo", de 300 metros cuadrados, da la bienvenida a los visitantes con impresionantes visuales.

En el interior, el recinto cuenta con el videomarcador más grande de Europa -un coloso de 500 metros cuadrados- y un sistema de sonido de vanguardia desarrollado por LG 1. Pero quizás uno de los aspectos más destacados es la atención al confort acústico de los vecinos: el pabellón cuenta con 20 capas de aislamiento que garantizan que el ruido exterior sea menor que el de una aspiradora doméstica, incluso durante eventos simultáneos en ambas salas.

El Valencia Basket como prioridad absoluta

Aunque el Roig Arena acogerá todo tipo de eventos, su razón de ser original es albergar al Valencia Basket, el club de baloncesto propiedad de Juan Roig. El equipo taronja disputará aquí sus partidos como local tras casi cuatro décadas en la Fonteta, comenzando el 3 de octubre frente al Virtus Bolonia en la Euroliga. El equipo femenino debutará el 12 de octubre ante el IDK Euskotren en la Liga Endesa.

El club ha batido todos los récords históricos de abonados, con más de 14.500 suscripciones vendidas para la temporada que comienza -10.800 para el equipo masculino y 3.700 para el femenino-, convirtiéndose en el club con mayor número de abonados de la liga española. Víctor Sendra ha garantizado que "el Valencia Basket tendrá prioridad absoluta" en la gestión del recinto, con equipos técnicos capaces de transformar el espacio de concierto a pista de baloncesto en cuestión de horas.

Homenaje a Nino Bravo: el estreno emocional

El concierto inaugural "Bravo, Nino" representa más que un simple evento musical: es un homenaje emocional a uno de los artistas valencianos más universales. Con un guion dinámico que recorrerá la historia de Nino Bravo desde sus inicios hasta su consagración como mito, el espectáculo contará con la participación de 20 artistas nacionales, including David Bisbal, Pablo López, Malú, Marta Sánchez, Niña Pastori y Miguel Poveda, entre otros.

Uno de los momentos más emotivos lo protagonizará Eva Ferri, hija póstuma del cantante, quien participará en el homenaje. En declaraciones a COPE, Ferri compartió: "Mi hermana y yo hemos vivido con un padre ausente pero hemos crecido con él... sin estar. Teniendo en cuenta la figura que es, que la gente le tiene en el recuerdo, yo he vivido con él hasta ahora".

La producción incorporará tecnología de vanguardia con un holograma 2D de Nino Bravo que interactuará con los artistas en el escenario, permitiendo duetos póstumos con el cantante. Las canciones emblemáticas como "Un beso y una flor", "Noelia" o "Libre" resonarán en el nuevo coliseo valenciano, uniendo el legado cultural del pasado con la visión de futuro que representa el Roig Arena.

Empresarios que transforman

La contundente defensa de Carlos Herrera hacia Juan Roig y su proyecto va más allá del elogio a una infraestructura concreta. Representa una postura ideológica clara sobre el papel de los empresarios en la sociedad y su capacidad para generar progreso y desarrollo. Herrera se dirige directamente a aquellos que "consideran que ser empresario de éxito debería estar prohibido, porque son seres sospechosos", desafiando esta narrativa con el ejemplo tangible del Roig Arena.

Frente a las críticas que ocasionalmente recibe Roig por su modelo de negocio, el periodista de COPE contrapone la evidencia de una inversión que beneficia directamente a la ciudadanía valenciana, con un equipamiento de primer nivel mundial financiado íntegramente con capital privado. El Roig Arena se erige así no solo como un templo del deporte y el entretenimiento, sino como un símbolo de un debate más amplio sobre el valor de la iniciativa empresarial y su contribución al bien común.

Con esta monumental obra, Juan Roig consolida su legado en Valencia, una ciudad que se transforma gracias a la visión de un empresario dispuesto a invertir en grande, incluso cuando eso significa asumir personalmente los sobrecostes de una obra faraónica que superó en 100 millones los 300 inicialmente presupuestados, debido a la pandemia, la guerra de Ucrania y la inflación. Un riesgo que, a juzgar por el éxito de ventas inicial, está dando ya sus primeros frutos.