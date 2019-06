Descubre los momentos favoritos para Carlos Herrera en su programa

Estamos de enhorabuena. Herrera en COPE celebra sus 1.000 programas. Un millar de días en los que Carlos Herrera y todo su equipo nos han regalado multitud de momentos históricos que quedarán grabados en nuestra memoria para siempre. Hablamos de sonidos para la historia que para el comunicador líder de la radio española tienen nombre y apellidos. Herrera ha querido realizar una selección con los mejores momentos de estos últimos años, y que repasamos a continuación.

La sorpresa del Rey Don Juan Carlos (01-09-2015)

El 1 de septiembre de 2015, el día que Carlos Herrera debutó en COPE, el mayor de sus padrinos fue Don Juan Carlos. El monarca emérito entró por sorpresa en antena y dio la bienvenida al periodista. Herrera y él demostraron, durante su charla de cinco minutos, el respeto y cariño que se tienen.

El ex jefe de Estado aseguró en esa conversación ser un “seguidor de la excelente radio que se hace en España” y saludó desde COPE a los profesionales radiofónicos que ese día comenzaban una nueva temporada.

Juan Carlos I “agradeció” la llamada de Herrera “porque se que es un día muy especial para ti” y confesó que tras la abdicación su vida era más tranquila: “Me encuentro divinamente. Estoy acostumbrándome a tener menos responsabilidades y ahora con más tiempo para ver amigos y a tanta gente que antes no he tenido tiempo de hacerles caso”. Juan Carlos I manifestó también que “será un honor y una satisfacción servir a España en todas las ocasiones que el Rey me lo pida”.

Los candidatos en Casa Manolo (13-01-2016)

Uno de los días para la historia fue el 13 de enero de 2016. Aquella mañana pasaron por 'Herrera en COPE' los candidatos de los cuatro partidos mayoritarios. Uno a uno pasaron por los micrófonos de COPE: Pedro Sánchez, Soraya Sáenz de Santamaría, Pablo Iglesias y Albert Rivera. Precisamente, los dos últimos, se cruzaron y tuvieron un breve encontronazo dialéctico ante la mirada de Carlos Herrera. Estos son los mejores momentos de 'Herrera en COPE' desde Casa Manolo.

Entrevista a Pedro Sánchez en Ferraz (27-04-2016)

Poco después llegó el día de la ansiada entrevista a Pedro Sánchez desde Ferraz. A las puertas de la sede socialista tuvo lugar uno de los monólogos más recordados de Carlos Herrera en su vuelta a COPE. Estando a las puertas de la sede y a la espera de poder entrar a realizar la entrevista, Herrera animó a los oyentes de la Cadena COPE que pasasen en ese instante por la Calle de Ferraz ha tocar el claxon del coche. A los pocos segundos varios vehículos que circulaban a pocos metros del comunicador hacían sonar las bocinas para el gozo del comunicador y la audiencia.

Tras el monólogo, llegó el momento de la entrevista que dejó momentos muy tensos con Pedro Sánchez.

El Día Mundial de la Radio (13-02-2017)

La Cadena COPE celebró el Día Mundial de la Radio juntando en 'Herrera en COPE' a tres comunicadores históricos de la radiodifusión española: Luis del Olmo, José María García e Iñaki Gabilondo. Los tres contaron anécdotas de sus inicios, tuvieron un recuerdo para personajes como Bobby Deglané o José Luis Pecker como grandes referentes de la radio española.

Carlos Herrera recibió a Gabilondo, Del Olmo y García como "tres jóvenes promesas de la radio han venido a verme hoy" y reconoció que había sido el programa de su vida.

Durante los 60 minutos de programa, los tres comunicadores históricos tuvieron tiempo para hablar del futuro de la radio y de los retos a los que se tendrá que enfrentar el periodismo.

Entrevista a la madre del pequeño Gabriel (12-03-2018)

La madre del pequeño Gabriel realizó sus primeras declaraciones en 'Herrera en COPE' tras la aparición del cadáver de su hijo. Unas manifestaciones desgarradoras en las que agradeció los ánimos que está recibiendo “de la buena gente” y pidió que se siguiese "con los mensajes de amor y no de rabia” contra la asesina.

Patricia Ramírez reconoció que empezó a sospechar desde muy pronto de que la detenida Ana Julia era la autora del secuestro, pero “no podía decir nada para no entorpecer la investigación”. A esto añadió que “no había perdido la esperanza de que se viniera abajo”.

La entrevista de Carlos Herrera a Patricia fue muy emotiva y acabó siendo portada en todos los medios nacionales tras su emisión.

Belén viviente (19-09-2018)

Una vez más, Carlos Herrera montó el Belén en COPE. En ese año, con mucho estrés porque a las 6 de la mañana no habían llegado al plató ni el buey ni la mula ni los camellos. Tampoco a las 7. Solo estaban cuatro gallinas traídas de Utrera y nuestra queridísima Paloma Tortajada, que colgada de un arnés, anunció desde primera hora de la mañana el nacimiento del Niño Jesús.

Ante este panorama, Herrera tenía un cabreo de narices. Por momentos, se irritaba con el color “rojo putón” de la túnica de Ángela, convertida en pastorcita. Pero poco a poco fueron llegando los miembros del Belén. Pese a que Gistau es un caballero, ese año le tocó un “taburetito” disimulado con maleza para hacer de “caganer”. Jorge Bustos tuvo como cometido recoger la leña serrada por Arakis, mientras el profesor Gay de Liébana hacía de posadero.

Como la fama le precede, fue llegar Naranjo y hacerse con el papel de “caganer”. Mientras, Toni, un poco enfadada porque Ángela le había cogido prestado su vestido del año pasado, lavó durante toda la mañana la ropa de los soldados. Y eso que el agua del río estaba helada.

A las 8 el Belén estaba aún sin montar, lo que impidió que Herrera comenzara su monólogo diario con el esplendor que cabía esperar. Pero poco a poco fue cogiendo forma, a pesar del hastío de María José Navarro, harta de hacer todos los años de la Virgen María. A Santi González no se le había visto incómodo como hortelano, hasta tuvo a bien recitar un poema, aunque lo que realmente le hubiera gustado es hacer del Niño Jesús o de ángel auxiliar.

La sorpresa de su hijo tras el EGM de su liderazgo (10-04-2019)

Carlos Herrera consiguió la mejor marca en sus más de 40 años de trayectoria según el Estudio General de Medios. No en vano, se convirtió en el comunicador con más oyentes de la radio española y su programa líder absoluto de las ondas desde las 08:00 hasta la 13:00 de la tarde. Una marca digna de la mejor de las celebraciones al ser escuchado por casi dos millones y medio de oyentes diarios.

Desde primera hora del día, el estudio de Herrera en la madrileña calle de Alfonso XI se llenó de sorpresas, especialmente para él, que desconocía este récord. Con una tarta con la cara del comunicador, su hijo Alberto Herrera lo sorprendió ante la mirada cómplice de sus colaboradores, entre ellos Jorge Bustos, David Gistau o Bieito Rubido. Según dijo, este récord se debe a su participación en el programa con la sección "Yo te lo cuento, papa", con la que cada semana sorprende al locutor con novedades musicales o culinarias.