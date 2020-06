Carlos Herrera: "Estoy trabajando en el fichaje de Belén Esteban"

Carlos Herrera ha asegurado este jueves que se encuentra trabajando en el fichaje de Belén Esteban para "Herrera en COPE". En la sección de "La tertulia de los oyentes" con Antonio Naranjo, el comunicador ha respondido a la pregunta de con quién podría a la "princesa del pueblo" a debatir en las tertulias. Herrera ya tiene pensado, no obstante, cuál sería la labor de Belén en el programa. "Con Belén haría una cosa específica. Una toma de temperatura. Me gustaría hacer diagnósticos sociales y políticos con ella. Preguntarle cómo ve este asunto, qué sensaciones le da... En eso arrasaría", ha dicho.

El comunicador ha asegurado que está trabajando en el fichaje de la estrella de Telecinco, aunque todavía no ha hablado con ella. "Tengo que hacerlo a través del conducto reglamentario", ha señalado. Eso sí, su hipotética incorporación al programa "Herrera en COPE" no supondría la salida de la colaboradora de Telecinco. "No tiene exclusividad y podría estar en los dos sitios", ha dicho.

Pilar García de la Granja ha definido a Belén Esteban como una mujer "de un enorme sentido común". "Lo ha vivido todo. Ha salido de lo más profundo y es un ejemplo para aquellos que pueden estar con problemas de adicciones. Ha tenido la fuerza de sacar adelante a su hija ella sola", ha dicho. Para la tertuliana de "Herrera en COPE", Belén "representa mucho de la España que tenemos". "Me molesta bastante eso de que los demás se crean más listos que ella. Tiene un espíritu de superación constante", ha añadido.

"CUANDO QUIERAS, ME PUEDES LLEVAR A TU PROGRAMA"

Este martes, Belén Esteban ya abrazó en directo la idea de incorporarse a "Herrera en COPE" después de su tremenda bronca política con Jorge Javier Vázquez. "Yo no estoy en exclusividad con Telecinco, yo soy de la productora La Fábrica de la Tele. Cuando quieras, me puedes llevar a tu programa porque hablar, sé hablar todavía. Hay otros que hablan mejor, pero yo hablaré a mi manera, como siempre he hecho", dijo.

En el mismo programa, donde ambos escenificaron la paz con un choque de codos, Jorge Javier fue especialmente duro con Belén. El famoso presentador admitió sentirse muy ofendido porque la colaboradora dijo que su envidiado estatus social le había impedido a él conocer las consecuencias dramáticas de la pandemia del coronavirus en miles de familias y trabajadores de la sanidad. "Belén ha estado encerrada en su casa tres meses sin salir, cobrando su sueldo íntegro, haciendo dos recetas por semana y probando un plato los viernes. Sinceramente el ‘yo he sufrido’ me sobraba”, dijo para sorpresa de todos Jorge Javier. Algo que enfadó mucho a Belén Esteban, que abandonó durante unos minutos la sala donde seguía el programa. Pero Jorge Javier tuvo más ataques preparados: “Belén ya no es pueblo. Pueblo no es tener un chalet con piscina o alternar con Rosalia”, dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Giro inesperado: la decisión de Belén Esteban que hace temblar a Jorge Javier