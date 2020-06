Belén Esteban responde a la oferta de trabajo de Carlos Herrera: "Cuando quieras"

Belén Esteban ha respondido a la oferta de trabajo de Carlos Herrera. La princesa del pueblo ha aprovechado este martes su presencia en el programa "Sálvame diario" para opinar sobre las palabras que el comunicador le dedicó ayer tras su famosa bronca con Jorge Javier Vázquez por la gestión del gobierno en la crisis del coronavirus.

Todo comenzó este sábado por la noche cuando Belén regresaba al plató del programa después de más de cien días de confinamiento en casa. Durante su entrevista, la colaboradora no dudó en cargar contra el Gobierno por su ineficacia ante la crisis sanitaria. “El sector sanitario lo ha pasado mal y el gobierno no ha estado a la altura. Yo no voy a ir en contra de Sánchez, pero para mí no ha hecho lo que debía. Si en el gobierno estuviera el PP, Cs o Vox diría lo mismo”, comenzó diciendo. Después, habló de casos personales para revelar la falta de equipos de protección para los sanitarios. “Mi marido y otros sanitarios se han tenido que pagar de su bolsillo la prueba. Que la gente tenga que pagar por unas pruebas me parece vergonzoso. No ha habido mascarillas, no ha habido EPI’s. Yo he pasado miedo por mi marido”, desvelaba.

Las críticas de Belén al Gobierno no gustaron nada a Jorge Javier, hasta tal punto que el presentador le dijo que había pasado de ser princesa de pueblo a Cayetana. "Tu discurso me ha parecido un rollazo”, le dijo. La gota que colmó el vaso fue cuando Belén insinuó que el estatus social al que pertenece su compañero le había privado de conocer la situación real que han padecido millones de españoles. "No te lo voy a consentir. No vayas con ese rollo barato", le dijo muy enfadado Jorge Javier antes de abandonar el plató para no seguir haciendo la entrevista a su compañera.

La tremenda bronca en directo provocó un cisma en el programa e incluso entre la opinión pública, dividida entre los 'jorgistas' y los 'belenistas'. Al calor de esta polémica, Herrera señaló que le encantaría fichar a Belén Esteban para su programa. "¡Ya quisiera yo! Pero tiene exclusiva con Telecinco. A mí me entusiasmaría. Defendió su posición con vehemencia y me lo pasé muy bien viendo lo que vi", dijo. Algo que el comunicador ha reiterado este martes mientras entrevistaba a Manuel Villanueva, Director General de Contenidos de Mediaset. "Ayer lancé una OPA cariñosa para fichar a Belén Esteban, para decirle que aquí también tenía su casa además de en Telecinco. Pero no se la voy a quitar a Jorge Javier, que es amigo mío", ha aclarado.

"YO NO TENGO EXCLUSIVIDAD CON TELECINCO"

Este martes, Belén Esteban ha respondido a la 'oferta' de Carlos Herrera. La 'princesa del pueblo' ha dado las gracias a Herrera por su apoyo y que estará encantado de hablar con él y que no tiene un contrato de exclusividad con Telecinco. "Carlos, yo no tengo exclusividad con Telecinco. Yo soy de 'La fábrica de la tele'. Cuando quieras me puedes llevar a tu programa de radio. Porque hablar todavía se puede hablar. Otros hablarán mejor, pero yo hablaría a mí manera. Como siempre he hecho", ha dicho.