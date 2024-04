Carlos Herrera entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Carlos Herrera ha entrevistado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La líder de la región pasa por los micrófonos de 'Herrera en COPE' horas después de que Pedro Sánchez anunciara que continúa como presidente del Gobierno, tras cinco días de reflexión.

Ayuso valora la situación política actual en un momento clave para el futuro del país.

Al comienzo de su intervención, la presidenta madrileña ha hablado sobre el contenido de la comparecencia de Sánchez. Explica que, el mismo sábado, ella "tenía una reunión con el PP de Madrid y en mi intervención, como ya conozco como funciona el Gobierno, teníamos claro que solamente necesitaban cinco días de parón para pedir a la izquierda que indulte a esta mujer".

"Y como le conocemos, y ha funcionado de la forma más autoritaria que se conoce en democracia, y se le han pedido explicaciones, necesita ir directamente contra el juez que ha abierto la causa y han hecho una lista de jueces a los que perseguir mientras intenta invadir el CGPJ por la fuera para que no quede un solo organismo en la justicia que sea independiente y que le pueda recordar al Gobierno donde están los límites", explica Ayuso en 'Herrera en COPE'.

La líder madrileña dice que "el señor Ábalos es el que le aupó a la secretaria del PSOE junto con un asesor que tenía la 'llave'. Cuando se le ha visto envuelto en una trama de corrupción, y a la vez, que esta trama tenía relaciones directas con la mujer del presidente, ha decidido hacer fango, aunque en el caso de algunos políticos esto no es nuevo. Llevo cinco años soportando campañas de descrédito contra mi familia. Uno a uno, lo han perseguido hasta la extenuación".

Ayuso denuncia que a todo su entorno, y su pareja sentimental, se le han hecho inspecciones fiscales.

"¿Le han abierto inspecciones a todos los de la trama? ¿A los que tienen millones de euros en paraísos fiscales? Todo ese fango sí que lo llevamos soportando otros muchos y personas del entorno del PP", reflexiona.

Asegura que lo han hecho con periodistas, presentadores, así que "Sánchez es el fango y el que ha utilizado esta estrategia durante todos estos años. Nos hemos ido poniendo de perfil porque, en democracia, nunca habíamos vivido algo semejante. Las democracias liberales no están preparadas para que se 'cuele' un personaje como Sánchez".

Respecto a la labor de oposición que realizará ahora el PP, con todo este escenario sobre la mesa y su permanencia en Moncloa, explica Ayuso que "estamos en una situación inédita. Parte de la prensa internacional no daba crédito al conocer las gestiones que realizaba el presidente del Gobierno, en ámbitos a los que ella no pertenecía. Han visto como la mayor de las críticas que hace el presidente, es decir 'me están criticando'... en todos los países, por supuesto, que los Gobierno reciben críticas. Y te aguantas".

"Hay que ir preparándose, porque el escenario es inédito"

Así que, Díaz Ayuso asegura que Sánchez "solamente ha allanado el terreno a los suyos para ir contra los jueces. Contra la prensa. Hay que ir preparándose, porque el escenario es inédito. Nosotros no vamos a ceder un pelo, porque mirando hacia otro lado... hasta aquí nos han traído. Comenzaron en País Vasco y Cataluña y mirad hasta donde han llegado".

"Nosotros no podemos entrar en ese juego de la polarización y los frentes porque todo lo que está pasando es gravísimo. España tiene problemas migratorios, de credibilidad, falta estrategia en Defensa...", enumera Díaz Ayuso en 'Herrera en COPE'.

Se queja Sánchez de que la democracia está en peligro: "¿Seguro? Hace todo como le viene en gana, y la parece poco. Porque la democracia no está hecha a su medida. Y desde el PP y desde los gobiernos autonómicos vamos a estar ahí para estar a la altura de las circunstancias. Nunca la libertad en España, desde el 75, ha estado tan en juego".

Por último, dice que hay que recordar el invento del 15M para "demostrar que la democracia popular, sin pasar por la democracia representativa, es lo que manda. Y eso es lo que intenta hacer Bildu, Más Madrid... intentan ocupar la calle para que el discrepante se achante. Hay formas y formas de hacer las cosas".

"El ambiente de crispación al que nos está llegando el Gobierno es insoportable. Intentan decir que somos todos iguales. No es así. Tenemos un presidente que ha llegado al poder mintiendo".

Enumera y recuerda que Sánchez "no tiene PGE, está vendiendo España y utilizando los recursos de las demás autonomías y haciéndolo todo a la contra para no bajarse del poder, aunque no le den los datos. Va a deslegitimar el Senado. Nos quiere pobres, nos quiere dependientes, con la subvención, quiere unos ciudadanos y a una población empobrecida y dependiente".



