Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán han informado este viernes de que al menos tres turistas extranjeros han muerto como consecuencia de un ataque llevado a cabo por hombres armados no identificados en la provincia de Bamiyán. Fuentes de Exteriores han confirmado a Europa Press que hay españoles afectados.

El portavoz del Ministerio del Interior afgano, Abdulmatin Qani, ha confirmado que cuatro personas han sido arrestadas en el marco del tiroteo. "El Emirato Islámico de Afganistán condena enérgicamente este accidente", ha agregado.

Fuentes de Exteriores han confirmado a Europa Press que hay españoles afectados en el atentado en Afganistán y han subrayado que trabajan para recabar toda la información posible, a la par que la unidad de emergencia se encuentra "totalmente movilizada".

Unfortunately This evening in the Bamyan city, there was a shooting against the public, in which three foreigners including one Afghan were killed and four foreigners including three Afghans were injured.

