Carlos Herrera desgrana el efecto que tendrá en España la condonación de deuda de las comunidades: con solo una metáfora

El debate político se ha reavivado después del anuncio del Gobierno sobre la condonación parcial de la deuda autonómica. El Ejecutivo ha presentado esta medida como un alivio financiero, pero la oposición no comparte esta opinión, que consideran un gesto a favor de los partidos independentistas. Y ese ha sido uno de los asuntos que ha abordado Carlos Herrera en su monólogo de las 7H, en el que ha denunciado lo que considera una operación injusta para el resto de españoles.

"El otro asunto del que no hay que perder la perspectiva se realizó en el día de ayer para que no se hablara tanto de lo que ha sido más escandaloso, que en realidad es una mutualización de la deuda, de la deuda de las comunidades autónomas", ha señalado este miércoles Herrera, subrayando que la gestión de algunos gobiernos regionales ahora recaerá sobre las cuentas de todos los españoles.

El comunicador fue especialmente crítico con Cataluña: "Unas pueden pagar y están pagando y otras no, porque han realizado fundamentalmente la administración catalana una gestión mamarracha, sencillamente por las burbujas hiperhinchadas del deseo de soberanía”.

En su opinión, esta medida implica que "la deuda de las cuentas de las autonomías pasarían al pufo de la administración central, que es la trampa de hacer que todos los españoles paguen los excesos de los separatistas". Herrera también ha recalcado que esto supone un agravio: "Ahora la irresponsabilidad se mutualiza, por lo cual se invita a los irresponsables a seguir gastando en memeces".

Más allá de las cifras, Herrera ha acusado al Ejecutivo de estar actuando por intereses políticos: "Se estamos pagando con dinero y con humillación los intereses particulares de Pedro porque estos tipos son imprescindibles para Pedro Sánchez". También ha criticado la labor de la ministra de Hacienda: “Hay que aguantar a María Jesús Montero tratando de vendernos la moto de que la quita de la deuda es muy buena y tal y que cual. O sea, tratan a la gente como si fuera analfabeta funcional".

LA METÁFORA QUE UTILIZA HERRERA PARA CONDONAR LA DEUDA DE LAS COMUNIDADES

De hecho, y para explicar el efecto que tendrá la medida, Herrera recurrió a una metáfora: “En un restaurante unos comensales se han hinchado a comer y han despilfarrado la comida y otros han pedido menos, al final se paga escote, pues los que han despilfarrado salen ganando y los otros hacen de pagafantas”.

El periodista ha advertido finalmente que el problema de fondo es el modelo de financiación: "Lo que se debe hacer es aprobar un nuevo sistema de financiación. ¿Y qué sistema de financiación justo puede hacer un tipo como Sánchez que está preparando el cupo catalán?".