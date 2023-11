Carlos Herrera confiesa con pelos y señales lo que vivió en su única visita al Sánchez Pizjuán: "Me acuerdo"

Una vez en la vida. Eso debió pensar Carlos Herrera la vez que sus pies se posaron sobre el césped del Sánchez Pizjuán, estadio del Sevilla F.C. Un hecho histórico para uno de los periodistas que más ha defendido al Betis (al margen de la prensa deportiva), en cada ocasión que ha podido. Ha sido el almeriense el que ha contado exactamente qué le ocurrió. Escúchalo aquí:

Audio





Carlos Herrera y su visita al estadio del Sevilla

En una de sus ya clásicas conversaciones con José Antonio Maldonado, Carlos Herrera terminó hablando del fútbol que importa en la capital andaluza. Esa rivalidad Betis-Sevilla que mueve los corazones a ambas orillas del Guadalquivir. Herrera le explicaba a Maldonado por qué le resulta necesario contactar con él tan a menudo: "Antes de cada partido importante te tengo que llamar para ver si va a llover o no", una tarea que sólo el meteorólogo de cabecera del programa puede realizar.

Maldonado, como no podía ser de otra forma, se ponía a disposición de Herrera: "Eso sí, yo estaré aquí al pie del cañón como siempre y a tu disposición", ofrecimiento tras el que quiso traer a colación una curiosa anécdota, tal y como se puede escuchar en el audio anterior. Y es que la amistad de Maldonado y Herrera se remonta bastantes años en el pasado. Tanto como para hablar de la primera vez en que ambos se conocieron. ¿Dónde? Pues en el Sánchez Pizjuán.

"Sabes que, desde que nos conocimos, que fue en el Sánchez Pizjuán, por cierto, no sé si tú te acuerdas", le preguntaba Maldonado al periodista bético confeso. "Sí, me acuerdo. La vez que yo he ido al Sánchez Pizjuán", era lo que quería puntualizar un Carlos Herrera que se mostraba un tanto incómodo con que le recordasen su presencia en el campo del rival del Betis.





Maldonado, sorprendido, le quiso preguntar un poco más. Le quiso tirar algo más de la lengua: "Sí, sí. Ah, bueno, ¿no has vuelto a ir?", era la pregunta que le planteaba. Herrera explicaba con pelos y señales.

"Pues no. Y fíjate que son amigos míos", es lo que se justificaba a decir. "No he ido, porque cuando ha ido el Betis, no he tenido lugar, no he tenido oportunidad", continuaba justificándose. Eso sí, no le hubiese importado asistir en alguna ocasión en la que jugase el combinado nacional: "Y luego alguna vez cuando ha ido la Selección he querido ir, pero...", espera, un momento. ¿Sólo ha estado una vez en el Pizjuán? ¿Ha sido el orgullo bético el que ha traicionado a Herrera?

¿La única vez de Herrera en el Pizjuán?

El comunicador y director de Herrera en COPE se tuvo que corregir en directo: "No, no, perdóname, fui la última vez a ver a la Selección hace poco. Sí es verdad", misterio resuelto. Alguna vez más sí que habría pisado el césped sevillista. Maldonado, incrédulo con la confesión, trataba de ofrecerle una salida: "Pero no allí, ¿a la Cartuja, no?", eso salvaría los muebles.

"No, no, no. Y al Sánchez Pizjuán, claro", se mostraba tajante Carlos Herrera en un claro desmentido al mismo Carlos Herrera. "A la Cartuja también fuiste", insistía Maldonado. "Sí, a la Cartuja a una final, la nuestra, la que ganamos los míos", ya está, recuperada la calma. Recordatorio de que el Betis ganó la Copa del Rey y a seguir.

El pasado de Herrera que no gustará a la afición del Betis

Maldonado, llevando la conversación más allá, quiso destacar sus propias raíces béticas: "Mira, si yo jugué en el Betis Juvenil", confesaba ante el estupor de Carlos Herrera. "¿Qué me estás diciendo?", preguntaba el periodista radiofónico.





"Lo que oyes. Algún día que nos veamos te enseñaré el carné que pone Jugador", presumía el meteorólogo de cabecera en Herrera en COPE. En ese preciso instante, el almeriense llegaba a confesar una imagen. Una instantánea que se hacía pública y que podría no gustar al beticismo. "Algún día te enseñaré yo la foto que tengo vestido de futbolista, que es vestido del Sevilla", traición futbolística consumada (en el pasado).

"Porque un tío mío trajo de Sevilla la equipación del Betis y del Sevilla. El Betis le tocó a un primo mío, y a mí la del Sevilla. Nos hicimos una foto y ahí la tengo. no se me ve muy bien la cara. Tú ves que la vida, a veces...", se justificaba un Carlos Herrera que no renuncia a sus colores. "La vida da muchas vueltas y sorpresas", le decía Maldonado, a lo que Herrera le pedía comprensión: "Entiéndeme, esto del futbol hay que tomárselo con tranquilidad", terminaba por explicar tras contra cómo pisó el Sánchez Pizjuán en más de una ocasión.