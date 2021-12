Carles Sans, en 'Herrera en COPE': "Este espectáculo es como una sobremesa entre amigos"

Carles nace en Badalona en 1955. Tras comenzar Derecho, decide abandonar la carrera e ingresar en el Institut del Teatre de Barcelona. Allí conoce a Joan Gràcia y Paco Mir, con los que funda en 1979 la compañía Tricicle. En paralelo a su actividad con Tricicle, ha escrito y dirigido varios cortometrajes. En 1993, “Quien mal anda, mal acaba"; en 1995, “David” y, dos años más tarde, “Polvo eres”. En 2008, escribe y dirige el cortometraje “La mañana siguiente”. Ha dirigido también anuncios de televisión para diferentes campañas publicitarias. En 2010 hace su primera incursión en la narrativa y escribe, junto a Anna Llauradó, la novela titulada “Cita a dos".

Se ha lanzado en solitario con su nuevo espectáculo ¡Por fin solo! donde nos hablará de ocurrentes y divertidas anécdotas profesionales y personales vividas durante el periodo de Tricicle.

"No es el típico monólogo de estar sentado en un taburete y contar historias, hablo de historias reales y vividas a lo largo de estos 40 años, el público reconocerá ahí al Carles de Tricicle, utilizando una fusión. Algunas anécdotas son imposibles de creerse, como cuando he realizado ridículos en aviones ya que me da pánico volar.

La obra se representa estos días en el Teatro Borrás de Barcelona hasta el 16 de enero y en 2022, hará gira por toda España.