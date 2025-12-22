Juanma Castaño se pregunta por qué pitan a Lamine Yamal en los campos de España: "Pasa a menudo y es un futbolista que tiene que ser la estrella de la selección española"

El Barcelona cerró la primera vuelta de La Liga con una victoria de prestigio por 0-2 ante el Villarreal en La Cerámica, un estadio donde ningún equipo había logrado ganar hasta ahora. Un triunfo que permite a los azulgranas marcharse al parón navideño como campeones de invierno y líderes destacados, con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

EFE Lamine Yamal y Raphinha celebran el gol del Barcelona

RAPHINHA Y LAMINE YAMAL RESUELVEN

El encuentro fue intenso desde el inicio, con un Villarreal valiente que presionó alto y generó varias ocasiones claras en los primeros minutos. Sin embargo, la falta de acierto de jugadores como Pépé o Ayoze Pérez impidió que el conjunto de Marcelino se adelantara en el marcador. El Barça, por su parte, sufrió en defensa y cometió errores en la salida de balón, aunque fue creciendo con el paso de los minutos.

El partido cambió cuando Raphinha provocó un penalti tras una gran jugada individual y él mismo transformó el 0-1. Poco después, la expulsión de Renato Veiga por una falta sobre Lamine Yamal dejó al Villarreal con diez jugadores antes del descanso, condicionando el resto del encuentro.

EFE Lamine Yamal celebra el gol, en el Villarreal - Barcelona

En la segunda parte, el Barcelona controló el juego y aprovechó la superioridad numérica. Lamine Yamal fue decisivo y anotó el 0-2 tras una jugada de asedio, sentenciando el choque. El Villarreal intentó reaccionar con orgullo, pero se encontró con un inspirado Joan García bajo palos.

La nota negativa para el Barça fue la posible lesión de Jules Koundé, mientras que el Villarreal confirmó que su gran problema sigue siendo la falta de contundencia en ambas áreas.

JUANMA CASTAÑO REFLEXIONA SOBRE LOS PITOS A LAMINE YAMAL

Ese segundo gol Lamine Yamal lo celebró realizando un gesto en el que se llevaba las manos a los labios, como si estuviera silbando. Una imagen que se puede entender como una respuesta a los pitos que recibió en algunos momentos del partido.

EFE Lamine Yamal celebra tras anotar el segundo gol de su equipo.

Por todo ello preguntó Juanma Castaño a Helena Condis en 'el Tertulión de los domingos' , pero antes el director de El Partidazo de COPE quiso realizar una pequeña reflexión: "Las pitadas creo que se están repitiendo bastante, a menudo en muchos campos. Y estamos hablando de un chico que tiene que ser la estrella de la selección española, y le están pitando en los campos de España".

Seguidamente, nuestra compañera explicó las razones de la celebración y dijo: "Le han pitado después de la expulsión de Renato Veiga y antes no he percibido hostilidad. Creo que le pitan porque es el jugador que más miedo da a los rivales y dicen que la celebración es un gesto de una serie de anime".

Tras los comentarios de varios comentaristas, Juanma Castaño quiso ir más allá y comentó: "Yo no estoy de acuerdo con el argumento de que recibe los pitos por ser bueno, porque Pedri o Raphinha también son diferenciales y no pasa esto. Debe haber algún rasgo en la personalidad de Lamine Yamal que hiere a las aficiones rivales".