El cambio que debes hacer en tu dieta a la hora de cenar que te ayuda a perder peso: consejo de nutricionista

¿A qué hora sueles cenar? Sabemos que lo que comemos influye directamente en nuestro cuerpo, pero también importa la hora a la que lo hacemos.

Cuando viajamos a algún país de Europa nos echamos las manos a la cabeza viendo cómo alguien está cenando a las 19:00 de la tarde. ¿Sabías que cenar a esa hora tiene beneficios notables para nuestra salud?

La nutricionista y experta en alimentación antiinflamatoria, Beatriz Larrea, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para explicar qué cambios podemos hacer en nuestra alimentación, sobre todo a la hora de cenar y aquellos que hacen ayuno intermitente.

Con el verano a la vuelta de la esquina, son muchos los que intentan perder algunos kilos antes de ir a la playa o a la piscina. Sin embargo, en un mes es "imposible". "Nada de lo que hagas en un mes va a tener efectos a largo plazo. No hay que ponerse a dieta, sino cambiar la dieta escogiendo un patrón que puedas sostener en el tiempo", asegura Larrea.

La hora de la cena es clave

En cuanto a los cambios en nuestra dieta, "sabemos que una de las mejores estrategias que tenemos para mejorar la salud de nuestro metabolismo es adelantar la hora de la cena, además de consumir las comidas más pesadas o con mayor cantidad de calorías durante el día".

Y es que, como explica la nutricionista, "nosotros tenemos una cosa llamada ritmos circadianos, que son ritmos que la evolución se ha adaptado a ellos y dependen de los patrones de luz y oscuridad".

"Durante el día nuestras hormonas metabólicas, como la insulina, funcionan mucho mejor y te ayudan a procesar mejor el consumo de carbohidratos y de proteínas. Sin embargo, por la noche empiezas a producir una hormona que se llama melatonina, que inhibe la función de la insulina, que es la que te ayuda a procesar esos carbohidratos y esas proteínas", añade.

Además, "tenemos estudios que han demostrado que la misma comida con la misma cantidad de macros y de calorías digamos que engordan más por la noche que por la mañana".

"También muchos otros estudios que demuestran que cuanto más tarde cenes, peor es la salud de tu metabolismo. Una estrategia muy fácil que puede sostener en el tiempo y que cambiará por completo tu salud hormonal y metabólica es adelantar lo máximo que puedas la hora de tu cena", explica.

Por mucho que nosotros no caigamos en la cuenta, "cenar a las 10 de la noche es algo particular de España, ni siquiera ocurre en los países latinoamericanos. En ningún otro país del mundo he visto que nadie cene a esa hora, ni siquiera en Italia".

El ayuno intermitente

En cuanto al ayuno intermitente, Beatriz explica que "hay estudios controlados donde se han puesto grupos que hacen ayuno por el día y grupos que hacen ayuno por la noche y se han dado cuenta de que las personas que hacen ayuno por el día, su metabolismo y su sistema endocrino funcionan mucho mejor".





"A lo largo de nuestra historia evolutiva estamos adaptados a comer durante el día y a dormir por la noche, eso funciona mejor, no recomiendo para nada, dejar de comer por el día y comer por la noche. Nuestro cuerpo está diseñado para comer durante el día", añade la experta.

Claves para cuidar nuestro metabolismo

En resumen, para poder cuidar nuestro cuerpo e intentar no ganar peso, debemos "comer una hora después de despertarse, donde ya los niveles de melatonina esta hormona que inhibe la función de la insulina, están bajos y acorta esa ventana de alimentación a las primeras horas del día y deja de comer cuando caiga el sol, eso la mayor parte del año".

"Un poco antes en España que empieza a caer el sol, la mayor parte del año, cenar una hora antes. Lo que sabemos también asegurado es que tres horas antes de dormir no hay que comer porque esto va a alterar la calidad de tu sueño", concluye.