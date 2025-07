"Las sacerdotisas también hacían sacrificios": la nueva lectura de María Saavedra Inajara

América nos constituye y olvidar América es olvidarnos a nosotros mismos. Es difícil crecer como una mujer pensando que las mujeres no hemos compuesto, escrito, o pintado y por eso la historiografía de los últimos años nos está devolviendo un nuevo punto de vista. Y esto afecta también a la Historia de América, que parece hicieron los conquistadores en su historia política, y resulta que ellas no salían en los libros de texto. Ahora, de repente alguien ha desafiado este lugar común.

María Saavedra, doctora en Historia de América y profesora en el CEU San Pablo de Madrid, es la autora de América es nombre de mujer: indias, mestizas y criollas en un nuevo mundo. Una publicación que transita un recorrido apasionante por la historia silenciada de las mujeres en la América prehispánica, durante la conquista y en el periodo virreinal. "La América que conocemos hoy fue construida por una mujer que nunca estuvo allí: Isabel La Católica", le cuenta a Cristina López Schlichting, la escritora e investigadora que ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana de este domingo.

"Nos faltan muchas mujeres y en el libro me he quedado corta. Habría magníficas figuras de las que hablar".

Ana Caona, la Dama de Cao, Sor Juana Inés de la Cruz o la célebre Malinche son sólo algunas de las muchas mujeres que recoge la publicación de la doctora María Saavedra. Sin embargo, estas no son suficientes si queremos ser justos a la verdad de los hechos: "Nos faltan muchas y de hecho en el libro me he quedado muy corta, porque habría magníficas mujeres de las que hablar, pero había que seleccionar y sobre todo de esos dos momentos del mundo precolombino y del mundo virreinal".

"¿La historia la han hecho los hombres? En gran medida sí. Pero, no son los protagonistas y no eran los únicos", interpela a la audiencia con esta pregunta la docente. Y es que aunque los relatos tradicionales apenas mencionan a las mujeres indígenas, el libro rescata sus huellas en la historia: líderes políticas como la Señora de Tikal o guerreras como María de Estrada y Beatriz Bermúdez de Velasco, que combatieron junto a los hombres durante la conquista.

Puede que no esté en nuestro imaginario colectivo y por ello una sección especial está dedicada a las mujeres mestizas, como Malinche, clave en el proceso de conquista de México, y Francisca Pizarro Yupanqui, hija del conquistador y una princesa inca. El libro se cierra con una reflexión sobre figuras criollas como Sor Juana Inés de la Cruz y la actualidad del legado femenino en América.

"América también tiene nombre de mujer", concluye Saavedra sobre una obra que da voz a quienes la historia ocultó