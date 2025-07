Tomás Gómez, en COPE: "Si Sánchez no se enteraba de nada, no puede tener responsabilidades"

El que fuera secretario general del Partido Socialista de Madrid-PSOE y exalcalde de Parla, Tomás Gómez, ha vuelto a dejar constacia en los micrófonos de la Cadena COPE, las grandes diferencias que le separan de Pedro Sánchez y el actual Partido Socialista Obrero Español.

Tomás Gómez ha lamentado en 'Mediodía Fin de Semana' las pocas voces críticas dentro del Comité Federal, que en realidad, se resume en una sola, la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page que ha vuelto a pedir elecciones generales anticipadas o que Sánchez se someta a una cuestión de confianza.

El expolítico socialista tiene claro que "el PSOE después de Sánchez, queda tocado para muchos años", añade que el Comité Federal que se está celebrando en la sede nacional de Ferraz y, sobre todo, tras conocer los nuevos nombramientos y tras escuchar al secretario general "ha sido un fiasco importante, parecía una contraprogramación al PP que celebra su Congreso Nacional. Es el Comité de la nada y es la extrema unción de Pedro Sánchez", para destacar que "la única voz seria del Partido Socialista de los que tienen un cargo es la de Page", que de nuevo a pedido a elecciones anticipadas o que Sánchez se someta a una cuestión de confianza sin "ceder al chantaje de los separatistas".

El PSOE es más de lo mismo y más de Pepe Blanco

Sobre los nombramientos que ha hecho Sánchez para lavar la cara a la dirección tras el fiasco de Ábalos y Santos Cerdán, en prisión desde el pasado lunes, el exalcalde de Parla afirma que "los que han ocupado los cargos son el entorno de Santos Cerdán y se refuerza el entorno de Pepe Blanco cuando era el secretario de organización".

Subraya que "en Ferraz tienen motivos para estar preocupados" si se confirman algunas noticias que hablan de financiación irregular del partido con la implicación de Cerdán.

"Lo de Salazar demuestra que el presidente miente"

Tomás Gómez acusa a Sánchez de mentir, porque de lo contrario "si no se ha enterado de nada, de nada de lo que ocurre en Moncloa, si no se entera de nada de lo que ocurre delante de sus narices, no puede tener ninguna responsabilidad".

O no se entera de nada o miente y lo habría vuelto a hacer al asegurar que no sabía nada del caso de Paco Salazar, fontanero de Ferraz y Moncloa y hombre de su confianza, que antes de aceptar cargos en la dirección ha tenido que renunciar por las acusaciones de acoso.

La sociedad española está comenzando a darse cuenta de la realidad, dice el ex dirigente del PSOE de Madrid, sobre quién es Pedro Sánchez. "Ahora es cuando le ha comenzado a ver la sociedad española. Lo llevo diciendo desde hace 20 años".

Y aunque duda y considera "imposible" que se intente hacer trampas en unas elecciones generales, no duda de que "Pedro Sánchez si pudiera, lo haría".