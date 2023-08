¿Es bueno echarse la siesta en verano? El consejo de un experto para recuperar horas de sueño en estos días

Recomiendan no dormir la siesta en la cama, ni que supere las o dos o tres, y mucho menos, que no sea un sustitutivo de las horas que no hemos podido dormir por la noche.

Para la NASA, la siesta perfecta no debe superar los 26 minutos,pues es el tiempo ideal para que la siesta nos libere de tensiones y mejore nuestra capacidad de concentración.

Para una segunda opinión, el Doctor Vicente Gasull, miembro del Grupo de Salud Mental Español, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE', para hablarnos de los beneficios de la siesta y desvelarnos si verdaderamente frena la demencia senil.

Más que una costumbre, una necesidad fisiológica

Durante el verano hay muchas horas de luz, y es normal que cuando pasa la mitad del día haya una caía del estado de alerta, como opina el doctor Gasull, "es un mecanismo para recargar la energía, reponerse del estrés y de las horas de sueño perdidas de un par de días". Pues cada vez retrasamos más nuestra hora de irnos a la cama, nos encontramos con un "déficit de horas de sueño" y esto tiene repercusión en nuestra salud.

La siesta no debe ser demasiado larga, ya que se busca un sueño superficial, sin que sea sueño profundo ni sustitutivo a la falta de horas de la noche.

Un estudio del London Collage afirma que aquellos que duermen siesta retrasan su envejecimiento entre 3 y 6 años y, por lo tanto, tienen 15 cm cúbicos más de volumen cerebral. Pero, ¿Esto es así?

El doctor Gasull cree que esto no es del todo verídico, pues él considera que "la siesta tiene factores buenos, como una mejora de la frecuencia cardiaca y de la concentración". Que son factores de riesgo para el deterioro, pero "afirmar que lo frena es exagerado, no es un arma contra la demencia o el deterioro cognitivo".

En ningún momento debe ser sustitutivo de dormir poco por las noches, pues es esencial dormir 8 horas, ya que el tipo de sueño y de descanso es diferente.

Hay muchas personas que no necesitan hacer la siesta, pues un estudio revela que solo un 16% de las personas la hacen cada día.

Expertos en investigación del sueño han afirmado que la siesta no es una costumbre, sino una necesidad fisiológica que protege del estrés y de las enfermedades cardiovasculares y que puede ayudar a aumentar la productividad en el trabajo y a reducir accidentes por falta de descanso.

Los investigadores han ofrecido estas conclusiones en un comunicado tras comparar los estudios sobre los beneficios de la siesta, que en verano permite acortar los largos días de la estación y reponerse tras una noche de insomnio o de menor calidad del sueño por las altas temperaturas.

