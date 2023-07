La forma en la que debes echarte la siesta para mejorar tu salud: atento al primer paso antes de irte a dormir

En verano abundan las siestas, pues los días se hacen largos y nuestro cuerpo pide un descanso durante las horas más calurosas. Muchas teorías advierten que estas provocan un aumento del peso.

Pero, esto no es así si la realizamos de una manera correcta, porque mejoraremos muchos aspectos de nuestro organismo.

La siesta perfecta no dura más de media hora

Entonces, ¿cómo se recomienda dormir una buena siesta? Para que no se produzca un aumento de nuestra grasa, no debe exceder los 30 minutos, ya que durante este tiempo no se producen los procesos metabólicos que pueden aumentar nuestro peso y concentrar la grasa en algunas áreas de nuestro cuerpo.

Consigue reducir la presión arterial y el ritmo cardíaco, como apunta una investigación elaborada por Allegheny Collage en Pensilvania y reduce problemas cardiovasculares y mejora nuestro humor.

La siesta perfecta dura media hora o menos, de lo contrario se produce un "efecto rebote", y al despertarnos, puede dar la sensación de estar más cansados que cuando nos dormimos. También mejora uno de los parámetros asociados a la edad cerebral. Además, estudios científicos demuestran que consumir una taza de café antes de dormir la siesta no afecta al sueño, sino que aumenta la energía al despertar.

La vulnerabilidad del cerebro con las redes sociales

Las redes sociales son parte de nuestro día a día y no somos conscientes de los riesgos que tienen. Lo cierto es que las redes sociales, con su colorido, diseño amigable e instantaneidad, permite a muchas personas tapar problemas existenciales, como la angustia, la impotencia sobre aspectos no resueltos de su personalidad.

Su uso es mundialmente aceptado y practicado. Sin embargo, ante el abuso que se hace de las mismas, la ciencia sigue estudiando los comportamientos adictivosque se generan. El doctor Saúl Martínez, neuropsicólogo del Hospital Sant Pau, pasaba por 'Poniendo las Calles' para hablar sobre cómo funciona el cerebro.

Provocan cambios en los neurotransmisores como la oxitocina, la adrenalina, la dopamina, la serotonina, la testosterona y el cortisol. Acumular likes activa el circuito cerebral implicado en la recompensa, que incluyen el área estriada y el área segmental ventral, las que están implicadas también en recibir señales de aprobación en el mundo real. ¿Y qué implicaciones tiene todo esto en el estado del cerebro?

Es saludable para nosotros mismos estar conscientes del poder y la posibilidad de abuso de las plataformas que nos atrapan todos los días. Así explicaba Saúl Martínez esos peligros que entrañan las redes sociales en el cerebro.

Audio





"Dosis mortales": El Dr. Gaona avisa del peligro de abusar de un producto del supermercado | Ep. 3

Dicen en Estados Unidos que alcohólico es quien bebe más que su psiquiatra, pero en un país como España, territorio donde se consume tanto alcohol, en ocasiones no es fácil determinar si alguien tiene una adición con capacidad de secuestrar e incluso destruir regiones cerebrales que se encargan de ayudarnos a sobrevivir.

El psiquiatra que sienta a España en el diván defiende que debemos respetar los tiempos de nuestro cerebro. El doctor Gaona ha logrado empatizar, conectar y divulgar las pautas para salir del ‘sótano’ de las emociones. De la llamada celda del silencio. Y quien está cerca de él, consigue comprenderse mejor a sí mismo.

Esto no es un simple pódcast, es una guía para arrojar luz sobre temas que ayudarán a mejorar tu bienestar emocional y a entender lo que rodea a los problemas de salud mental aflorados tras la pandemia.