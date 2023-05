Esto es lo que le ocurre a tu cuerpo cuando duermes más de media hora de siesta: "Tienen mayor riesgo"

Hay pocas cosas que sean más típicas en nuestro país que la siesta, pero existe un debate muy polémico que rodea a este hábito. Hay quienes no ven con buenos ojos a aquellas personas que lo hacen. Véase, sin ir más lejos, todas las bromas que existen en torno a este pequeño descanso a lo largo del día. Un hábito que, lamentablemente, está estigmatizado.

No obstante, y ahora que ya ha llegado el calor, nuestro cuerpo pide a gritos un pequeño descanso en mitad del día, que nos ayuda a relajar nuestro cuerpo y también nuestra mente. Lo que no muchos saben, sin embargo, es que dormir la siesta es realmente beneficioso hasta cierto punto. Recientemente, un equipo de investigadores españoles ha publicado un estudio en la revista 'Obesity' que revela realmente cuánto tiempo debería durar la siesta perfecta si no queremos que termine afectando a nuestra salud. Para abordar este asunto, en 'La Linterna' hemos contado con el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida.

El doctor ha asegurado que, cada vez más, el mundo laboral se ha dado cuenta de lo beneficioso que es para muchos de los trabajadores "para recuperar energías, estar de mejor ánimo y salir a conquistar el mundo". De ahí que grandes empresas multinacionales como podrían ser Google o Nike, entre otras muchas, le den un espacio a sus trabajadores "para que puedan dormir la siesta en la oficina". Lo que sí está claro, es que la siesta "casi la tenemos en nuestro ADN".

A continuación, ha hecho alusión al trabajo elaborado entre la Universidad de Murcia, junto a la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, donde se analizaron "datos de salud de más de 3.000 adultos de regiones mediterráneas para posteriormente someter a los resultados de este análisis a un proceso de big data". Gracias a esto y a los resultados, se ha descubierto cuál es el tiempo adecuado de siesta y por qué no deberíamos excederlo, ya que, lejos de lo que podamos imaginar, puede ser menos beneficioso de lo que estamos dando por hecho.





Esto es lo que le ocurre a tu cuerpo cuando duermes más de media hora de siesta

Pese a todo, el director médico de COPE ha dejado claro que las siestas tienen claros beneficios en el sistema cardio-vascular. "La siesta previene las cardiopatías y lo hace porque ayuda a disminuir en torno a un 37% el estrés y lo hace porque durante ella se libera la hormona del crecimiento, que es el antídoto perfecto del cortisol que tanto mina nuestra salud. Pero también tenemos claro que la siesta ayuda a disminuir la tensión arterial y el ritmo cardiaco". También tiene muchos beneficios para la salud mental, aumenta nuestra concentración, estimulamos la creatividad y facilita el aprendizaje.

Ahora bien, ¿cuánto debe durar entonces una siesta para tener estos beneficios para nuestra salud y no dañarla? Esteban Pérez Almeida ha sacado la principal conclusión del estudio: "Las personas que duermen siesta de 30 minutos o más tienen mayor riesgo de padecer obesidad, hipertensión arterial y de Síndrome Metabólico". Por ello, ha subrayado el doctor, aquellas personas que duermen siestas más cortas "parecen tener beneficios sobre su salud, ya que tienen menor predisposición a presentar" dichas enfermedades.