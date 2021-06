Benigno Blanco, en COPE: “La Ley Trans atenta contra los derechos del menor al prohibirles pedir apoyo médico”

Una vez conocido el anteproyecto de la Ley Trans, son varios los puntos que hay que analizar y valorar. En ‘Herrera en COPE’ hablamos con Benigno Blanco, expresidente del Foro de la Familia y experto en ideología de género que encuentra tres problemas de esta ley como es “adoctrinamiento ideológico sobre sexualidad acabando con el pluralismo de opiniones en esta materia; en segundo lugar, apuesta sin solvencia médica por unas intervenciones de cambios de sexo que en otros países como Suecia o Gran Bretaña empiezan a ser limitadas porque están provocando consecuencias muy indeseables y; en tercer lugar, desprotección de los mismos menores que tienen problemas de identidad de sexo porque se les niega y se les prohíbe acudir a apoyos profesionales y técnicos”.

Blanco apoya y manifiesta estar de acuerdo “con el planteamiento de las feministas” plantead que “si ya no hay ni hombres ni mujeres sino que es algo reversible y dependiente solo de la voluntad y del sentimiento subjetivo de una persona, la mujer como sujeto a defender frente a sistemas machistas tradicionales desaparece, o si se quiere, los hombres pueden acogerse a las mismas protecciones que se acogían hasta ahora las mujeres”.

Argumenta Benigno que “los seres humanos tenemos sexo y no tenemos género, el género es un tema cultural, cambiante, subjetivo a tener en cuenta pero que no puede sustituir al sexo si queremos tener seguridad jurídica en nuestra sociedad”.

Aconseja Blanco a las familias y a los jóvenes que tengan este tipo de problema que “sean prudentes y no se dejen engañar. Es una ideología, no tiene fundamente científico afirmar que nosotros definimos nuestro sexo. Es verdad que existen problemas de identidad sexual pero creo que es bueno tratarlos no con prejuicios ideológicos sino con mucha prudencia, dando tiempo, asesorándose bien y no tomando decisiones que pueden tener consecuencias irreversibles de forma apresurada”.

Analiza el expresidente del foro de la Familia otra de las consecuencias de esta ley, “tenemos instrumentos jurídicos de sobra para poder afrontar prudente y razonablemente esos problemas que son gravísimos, lo malo de esta ley es que en vez de dar instrumentos para afrontar con sensatez y en libertad estos problemas pretende cambiar a toda la sociedad con la disculpa de este asunto nuestra concepción y percepción de la sexualidad, y por eso la calificaba de ley ideológica”.

Por último confía Benigno que una vez aprobada la ley “se recurra”.