La periodista y presentadora de 'El Programa de Ana Rosa', Ana Rosa Quintana, ha sido señalada y se ha hecho campaña contra ella acusándola, de entre otras cosas, de ser la culpable de los insultos racistas a Vinicius por parte de Podemos.

Escucha completa la entrevista de Ana Rosa Quintana en 'Herrera en COPE'

Unos ataques que no han pasado desapercibidos para nadie y menos para Carlos Herrera que tras la debacle electoral de Podemos en las elecciones del 28M ha querido conocer la valoración de la periodista.









Sobre las acciones que el partido de Pablo Iglesias ha llevado a cabo contra Ana Rosa Quintana, la presentadora no ha dudado en tacharlo de “matonismo, es matonismo”.

Destaca Ana Rosa en 'Herrera en COPE' que lo que hacen “es señalar a las personas que tienen una profesión que pagan sus respectivas empresas y que parece que ellos no se han enterado, pero existe, la libertad de expresión”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y, de nuevo, con rotundidad afirma Quintana “son matones y amenazan”, y además da muestra de su felicidad tras lo que le ha pasado en las elecciones al partido que tanto la ha señalado “de las mejores noticias que he tenido anoche en la noche electoral”.

Podemos se ha quedado fuera, entre otros lugares, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento. Algo que Ana Rosa pensaba que iba a suceder aunque creía “que iban a entrar en la Comunidad y del Ayuntamiento estaba prácticamente segura que no iban a entrar”.

Tras lo ocurrido en las elecciones, Ana Rosa tiene claro que son “absolutamente irrelevantes”.

Ana Rosa Quintana durante la entrevista con Carlos Herrera en 'Herrera en COPE' (Juan Carlos Matamoros)









El 'Chinatown' de Usera





Las palabras por las que Ana Rosa ha sido tachada de racista son por las que pronunció cuando recibió la Medalla de Honor de la ciudad de Madrid que le entregó el alcalde José Luis Martínez-Almeida.









En su discurso Quintana hablaba así “"Me he criado en Usera, en un barrio obrero y trabajador, antes de que fuera Chinatown", desatando la polémica por las interpretaciones que se hicieron después.

Este lunes la periodista ha respondido a esas críticas en los micrófonos de COPE, “discúlpeme usted, ¿cómo se llama el barrio de Nueva York, el de Londres o el de París?”.

Además ha recordado que a “Usera, que el barrio en el que yo me he criado, le han concedido 200.000 euros de fondos europeos para que pongan las puertas con los farolillos, ya tienen la estatua del panda y está la Virgen de China. Pero esto no es Chinatown porque son unos catetos”









Éxito histórico del PP





También ha analizado la periodista el resultado electoral del PP definiéndolo de “histórico” al recuperar dos millones de votos, “que son muchos votos” subraya, además de “conseguir autonomías que ni siquiera, creo, que en el PP pensaban que iban a conseguir como Extremadura o Aragón”.





Ana Rosa Quintana durante la entrevista con Carlos Herrera en 'Herrera en COPE' (Juan Carlos Matamoros)









La razón por la que Page gana y Sánchez pierde





Otra clave que ha señalado Quintana de las elecciones es lo que ha ocurrido con Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, recordando que ha sido “el único barón que le ha hecho oposición prácticamente a Pedro Sánchez” y de ahí su éxito.

Por esa razón, confirma Ana Rosa que “Page ha ganado en Castilla-La Mancha pero ha perdido Pedro Sánchez”.





“Si yo estuviera en Moncloa o estuviera Ferraz llevando esta campaña, pues iría haciendo las maletas”, es como resume la periodista lo que hará Sánchez con su equipo después del desastre electoral del PSOE.









La coincidencia de Carlos Herrera y Ana Rosa sobre Page





Esta mañana tocaba analizar lo ocurrido en la noche electoral y así lo ha hecho Carlos Herrera en su monólogo donde ha destacado la victoria de García-Page en Castilla-La Mancha.

Una lectura en la que el comunicador coincide con el análisis de Ana Rosa.