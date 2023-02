¿Vas a hacer compras online? Estos son los cinco trucos que necesitas para saber si la web es fraudulenta

El comercio online ha ganado mucha popularidad en estos últimos años (especialmente durante la pandemia), además de que los consumidores tenemos muchas más facilidades a la hora de encontrar un producto o servicio específico con tan solo un clic. Esto también es motivado por las facilidades que ofrecen las marcas y empresas al darle a sus clientes muchas opciones de pago, envío, cambio y devoluciones.

Este cambio en el modelo de consumo ha permitido que las marcas creen tiendas online para llegar a un mayor número de clientes en cualquier parte del mundo, dando así la oportunidad a los nuevos emprendedores de crear sus propias marcas y hacerse un hueco en Internet con la publicidad.

Pero, esto también ha hecho que las estafas en la red lleguen al mundo de las comprasonline, creando páginas web falsas para vender productos o servicios que ni siquiera existen. Esto ha puesto en alerta a los consumidores, pero es verdad que los ciberdelincuentes son capaces de hacer que la página web parezca fiable y solo nos damos cuenta cuando ya hemos sido estafados.

Hay varias formas de detectar si una tienda online es fraudulenta y así poder asegurarnos de que nuestra compra es segura. Por lo que es una buena idea saber estos trucos para poder identificar si un a tienda online es falsa.

Investiga la tienda

Muchas de las estafas de compras por internet tienen su origen en la publicidad producida en las redes sociales que te direcciona a la página principal de compra. La mejor forma de saber si la tienda online es segura es buscar el Google. Así podemos encontrar información de esta por parte de otros usuarios y también comprobar si la web es real al aparecer en los resultados de búsqueda.

Atento a los precios

Las estafas en compras online son más frecuentes en la temporada de rebajas. Sin embargo, los ciberdelincuentes también usan los descuentos como atractivo para atraer víctimas. Por lo que en estos casos es necesario utilizar el sentido común, pues estas tiendas usan los descuentos para vender de forma rápida artículos falsos o que no existen. Por lo que hay que desconfiar de las gangas o buscar el mismo producto en otras tiendas para comprobar los precios.

Fíjate en la URL

Existen escáneres online de confianza que nos permiten saber si la web en la que queremos comprar es fraudulenta. Tan solo tenemos que copiar la URL de la web para que el escáner la analice y nos diga la realidad sobre esta.

Busca las redes sociales de la marca

Normalmente, las tiendas online cuentan con una presencia de gran importancia en las redes sociales. Lo cual supone una ventaja para los usuarios a la hora de investigar la marca y prestar atención a la interacción de esta con sus seguidores, e incluso buscar si de verdad estos existen. Resulta que las webs fraudulentas se hacen conocer con el uso de la publicidad en las redes sociales, pero no se crean una cuenta en estas. Esto es una clara señal de que no debemos fiarnos de esa página web.

Ojo al pie de página

Una tienda online legítima debe mostrar en el pie de su página web su nombre, el año de creación y el año actual. También incluyen enlaces hacia las páginas "Acerca de", las políticas de privacidad, los términos y condiciones, un mapa de localización de la tienda física, la información de contacto, en enlace a la página de preguntas frecuentes, etc. Si la página web en la que vas a comprar no tiene nada de esto o lo que tiene te hace dudad de la veracidad de la página, entonces no compres nada.