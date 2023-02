Alberto Herrera confiesa el ‘incidente’ que vivió con una política: “¿Qué tenías 12 años?”

En ‘Herrera en COPE’ han hablado de los besos porque hay “distintos tipos”. Los colaboradores han remarcado el “beso al aire”, “el beso de compromiso que no se besa. Simplemente, chocas la mejilla y das un beso al aire que, a veces, ni suena”. Todos han coincidido en que es un beso que no les gusta.

También han comentado “los besos confundidos, ese beso que va a la mejilla y termina en los labios del otro”. “Cuidado que a mí me ha ocurrido”, decía un comunicados entre las risas del resto. “Vas a tirar a la derecha y, cuando te quieres dar cuenta, te pegas un pico”, explican, haciendo referencia a que son cosas que pueden pasar.

Respecto esto, Alberto Herrera reconoce que le ha pasado. De hecho, el comunicador reconoce que le sucedió con una política hace años, aunque no ha querido desvelar su nombre. “A mí me paso con una política hace unos cuantos años, no voy a decir quién”, confiesa el hijo de Carlos Herrera. “¿Qué tenías? ¿12 años?”, le pregunta María José Navarro, algo sorprendida. “Pues casi. Tendría 15 o 16”, asegura Alberto.

La bronca de Carlos Herrera por un corte de pelo

Alberto Herrera siempre suele mostrarse muy sincero a la hora de contar algunas anécdotas de su vida. También lo fue al hablar de la bronca que tuvo con Carlos Herrera por un corte de pelo. "El peinado de Bellerín lo han llevado los cantantes de sevillanas de los 70 toda la vida. Con lo que no puedo es el mohicano", añadían entonces. En ese momento, Alberto Herrera tiraba de hemeroteca y recordaba una anécdota familiar vinculada a un corte de pelo que se hizo hace unos años.

Se remontaba al momento en el que "se llevó mucho la cresta", una moda a la que él mismo se sumó, puede ser que porque la llevaba Diego Tristán del Deportivo. Sin embargo, asegura que ahora ve fotos del momento y no le pareció muy buena idea. Los tertulianos del programa escuchaban con atención la historia, cuando uno ha preguntado: "¿Y no te echaron de casa?".

Alberto Herrera no ha tenido ningún reparo en explicar lo que ocurrió con su padre en ese momento. "A ver si encuentro una foto que me hicieron mientras mi padre me echaba la bronca porque íbamos a ir a comer a algún sitio" me puse un polo, y llevaba una especie de mullet", decía. En la imagen "se le ve echándome una bronca y diciendo, "conmigo no vas a así a la calle"".